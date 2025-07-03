Восстанавливающий ритуал: Life.ru узнал правила качественного спа в домашних условиях

Спа отличается от обычного ухода тем, что это целый ритуал, направленный на общее восстановление и расслабление. Его можно повторять и дома, однако для достижения желаемого эффекта важно учитывать некоторые тонкости. Их в беседе с Life.ru перечислила руководитель направления «Косметика» бренда SOKOLOV Мария Вериченко.

Чтобы процедуры приносили результат и помогали расслабиться, важно соблюдать их правильную последовательность и учитывать особенности своей кожи. Прежде чем приступить к уходовым процедурам, важно подготовить кожу: хорошо её очистить и обязательно принять душ или ванну. Можно использовать гель для душа или пену для ванны с расслабляющим и успокаивающим ароматом – например, лаванды, вербены и других трав. Мария Вериченко Руководитель направления «Косметика» бренда SOKOLOV

Эксперт добавила, что для максимальной эффективности стоит распарить кожу. Чтобы поры раскрылись, а продукты лучше впитались, можно сделать лёгкий массаж и распарить кожу тёплой водой, паром или горячим полотенцем. После подготовки можно приступать к скрабированию. Эта процедура помогает удалить ороговевшие клетки и сделать кожу более гладкой и восприимчивой к уходу. Также существуют тонизирующие гели и гель-скрабы — их можно нанести после скрабирования для дополнительного очищения и смыть тёплой водой.

«Далее на слегка влажную кожу можно нужно питательное или увлажняющее средство — молочко, лосьон или крем, в идеале — с богатыми маслами составом. В этот момент кожа максимально восприимчива к уходу, поэтому все активные ингредиенты сработают на максимум», — продолжила Вериченко.

Она также напомнила о распространённых ошибках, которые могут негативно сказаться на результате.

«Недостаточная подготовка кожи, неправильный порядок нанесения продуктов и использование просроченной косметики могут свести на нет все усилия», — предостерегла специалист.

Вериченко отметила, что оптимальная частота спа-процедур — один или два раза в неделю. Этого будет достаточно, чтобы поддерживать здоровье и красоту кожи без риска её пересушить или раздражить.

«Если вы хотите усилить эффект процедур, советую использовать массажные ролики или щётки. Наносите их на чистую сухую или слегка влажную кожу мягкими движениями по направлению от конечностей к сердцу, но не давите сильно — цель не в интенсивности, а в стимуляции кровообращения и лимфодренажа», — заметила эксперт.