Ванны из компоста: Life.ru выяснил, чем может обернуться новый иностранный спа-тренд

Среди любителей нестандартного ухода за телом всё чаще обсуждают новый заграничный тренд — спа-процедуры в компосте. Участникам предлагают погрузиться в тёплую смесь из перегноя, кедровых опилок или рисовых отрубей. Предполагается, что органические материалы расслабляют и улучшают состояние кожи. Однако врач-инфекционист и косметолог Марият Мухина рассказала Life.ru, что такая практика может обернуться проблемами.

«С одной стороны, использование органических материалов и тепла для расслабления кажется привлекательным, особенно в условиях стресса и дефицита времени. Однако важно учитывать ряд факторов, которые могут негативно сказаться на здоровье кожи и общем состоянии организма», — предупреждает эксперт.

Во-первых, состав материалов — перегной, кедровые опилки и рисовые отруби — может создавать благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Это повышает риск пиодермии, кожных инфекций или обострения хронических заболеваний, таких как псориаз или розацеа.

Некоторые считают, что микроорганизмы могут быть полезны для кожи, но только при проверенных лабораторных штаммах с минимальным риском патогенности. Такие процедуры противопоказаны при наличии открытых ран, воспалений или аллергий. Марият Мухина Врач-инфекционист, косметолог

Во-вторых, высокая температура от разлагающихся материалов способствует расширению пор и усиленному потоотделению. Для жирной кожи это чревато закупоркой пор и появлением акне. Тёплая «ванна» может вызвать раздражение и обезвоживание, если у вас сухая и чувствительная кожа. Также возможна аллергическая реакция на компоненты смеси — красители, запахи или добавки — что усугубит дерматиты или экзему.

Отдельный риск — паразиты и кишечные бактерии. Земля и перегной могут содержать микроорганизмы, способные проникать в организм через кожу или слизистые. Такие случаи редки, но последствия могут быть серьёзными, вплоть до гельминтозов.

«В целом, хотя идея «копки в компосте» кажется необычной и заманчивой, перед её практикой важно проконсультироваться с дерматологом и инфекционистом. Они помогут оценить индивидуальные риски и дадут рекомендации по уходу за кожей. Помните: здоровье кожи — это не только внешний вид, но и общее состояние организма. К новым wellness-практикам нужно подходить с осторожностью», — заключила инфекционист.