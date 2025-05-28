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28 мая, 10:08

Врач оценил новомодный тренд о пользе лежания на животе по 10 минут в день

Терапевт Хухрев: Лежание на животе по 10 минут не избавит от болей в спине и шее

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

В соцсетях сейчас набирает популярность тренд о пользе лежания на животе для здоровья в течение 10 минут. Терапевт Алексей Хухрев раскрыл, поможет ли новое веяние улучшить осанку и избавиться от «техношеи».

«Человек – это очень стабильная система, она многими сотнями тысяч лет сформировалась, и 10 минут лежания на левом или на правом боку или спине, или животе не может повлиять на организм», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

Хухрев дополнил, что существуют техники, которые помогают людям избавиться от болей в шее и спине. По словам эксперта, полезнее будет освоить технику релаксации и лежания на спине. В этот момент нужно подложить валики под определённые части тела. Такой метод расслабления помогает растянуть техногенную шею, межлопаточную область и поясницу.

Терапевт отметил, что позвоночнику станет только хуже, если при лежании на животе задирать голову. Такое положение губительно для спины, если вы, например, читаете книгу или смотрите сериалы, пояснил врач.

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А ранее россиянам назвали самую полезную позу для сна. Ночной отдых на левом боку способствует лучшему пищеварению благодаря расположению желудка. По словам специалиста, сон на правом боку может усугублять проблемы с изжогой и рефлюксом.

Дарья Нарыкова
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