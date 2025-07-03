В Сети показали видео обрушения потолка на фуд-корт с людьми в ТЦ в ХМАО

В городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа обрушился потолок в местном торговом центре. Инцидент произошёл вечером 2 июля в ТЦ «Оазис Плаза» в зоне фуд-корта. Посетители, находившиеся за столиками, успели вовремя отбежать, и, по предварительной информации, никто не пострадал.

В торговом центре Нягани обрушился потолок после сильного ливня. Обложка © Telegram / Наша Нягань

Глава города Иван Ямашев сообщил, что причиной обрушения стал сильный ливень, накрывший город накануне. Администрация торгового центра заявила, что работы по устранению последствий будут завершены к утру 3 июня, и торговый центр планирует возобновить работу в обычном режиме в 10:00.

Ливень привёл к параличу городской жизни, затопив улицы, дворы и парковки. Жители 1-го и 2-го микрорайонов, а также Восточного района сообщали о многочисленных происшествиях, связанных с непогодой. В администрацию города поступило 10 обращений. Власти утверждают, что ливневая канализация не справилась с чрезмерным объёмом дождевой воды, однако городские службы работают над устранением последствий стихийного бедствия.

«Вследствие интенсивного ливневого дождя произошло переполнение кровельной водосточной системы ТЦ. Попадание воды деформировало часть декоративного подвесного потолка, при этом кровля и конструктивные элементы не пострадали», — сообщил представитель ТЦ.