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Регион
3 июля, 06:42

Последствия тропического апокалипсиса с мощнейшим ливнем в Хабаровске сняли на видео

На Хабаровск обрушился мощный ливень и ветер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Погодный апокалипсис с сильным ветром и ливнем накрыл Хабаровский край 3 июля. Сейчас в регионе затоплены дороги, тротуары и парковки. Машины буквально плывут, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сильнейший тропический ливень обрушился на Хабаровск. Видео © Telegram / Amur Mash

На Хабаровск обрушилась тропическая гроза, которая не только затопила регион, но и снесла всё на своём пути. Жители столкнулись с сильнейшим ливнем, после которого город превратился в бассейн. Несмотря на то, что дождь шёл около получаса — ливнёвки не выдержали и отказались работать.

Сейчас город приходит в норму, службы пытаются очистить дороги от воды, а водители плывут домой. Пешеходам также приходится не сладко — затоплены и обычные дорожки.

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Ранее Life.ru сообщал, что июль в различных регионах России будет характеризоваться разнообразием погодных условий. В центральной части страны начало летнего месяца будет отмечено облачностью и частыми осадками, в то время как на юге ожидается жаркая и засушливая погода. В Москве и Санкт-Петербурге прогнозируется преимущественно пасмурная погода с периодическими дождями. В столичном регионе дневные температуры будут находиться в диапазоне +23–24°C, ночные — +13–15°C, при этом ожидается высокая влажность воздуха, достигающая 70–74%.

Наталья Афонина
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