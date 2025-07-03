Последствия тропического апокалипсиса с мощнейшим ливнем в Хабаровске сняли на видео
На Хабаровск обрушился мощный ливень и ветер
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio
Погодный апокалипсис с сильным ветром и ливнем накрыл Хабаровский край 3 июля. Сейчас в регионе затоплены дороги, тротуары и парковки. Машины буквально плывут, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Сильнейший тропический ливень обрушился на Хабаровск. Видео © Telegram / Amur Mash
На Хабаровск обрушилась тропическая гроза, которая не только затопила регион, но и снесла всё на своём пути. Жители столкнулись с сильнейшим ливнем, после которого город превратился в бассейн. Несмотря на то, что дождь шёл около получаса — ливнёвки не выдержали и отказались работать.
Сейчас город приходит в норму, службы пытаются очистить дороги от воды, а водители плывут домой. Пешеходам также приходится не сладко — затоплены и обычные дорожки.
Ранее Life.ru сообщал, что июль в различных регионах России будет характеризоваться разнообразием погодных условий. В центральной части страны начало летнего месяца будет отмечено облачностью и частыми осадками, в то время как на юге ожидается жаркая и засушливая погода. В Москве и Санкт-Петербурге прогнозируется преимущественно пасмурная погода с периодическими дождями. В столичном регионе дневные температуры будут находиться в диапазоне +23–24°C, ночные — +13–15°C, при этом ожидается высокая влажность воздуха, достигающая 70–74%.