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3 июля, 09:17

Снова «Няш-мяш»: Поклонская показала фото после обрезания афрокос

Экс-прокурор Крыма Поклонская сняла афрокосы перед благотворительной миссией

Наталья Поклонская. Обложка © VK / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Обложка © VK / Наталья Поклонская

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская показала в соцсети свои фотографии без африканских кос, которые она ранее нарастила в попытке кардинально сменить имидж. Сейчас у неё привычные русые волосы. Поклонники гадают, решила ли Поклонская навсегда отказаться от афрокос или сняла их временно.

Наталья Поклонская. Фото © VK / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Фото © VK / Наталья Поклонская

Поклонская с афрокосами ранее. Фото © VK / Наталья Поклонская

Поклонская с афрокосами ранее. Фото © VK / Наталья Поклонская

Чиновница посетила с благотворительной миссией детское учреждение, где раздавала малышам подарки. Подписчики похвалили привычный образ и причёску Поклонской, отметив, что ей очень идёт натуральная красота. В комментариях её назвали красавицей, милой феей, прекрасной женщиной.

«Балом правит женщина»: Поклонская поздравила подписчиков с языческим праздником
«Балом правит женщина»: Поклонская поздравила подписчиков с языческим праздником

Ранее бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская решила кардинально сменить имидж. Она сделала себе афрокосы и устроила феерическую фотосессию. Поклонники посчитали, что это связано и с новым образом жизни Поклонской, которая стала отмечать древние славянские праздники и соблюдать языческие обряды.

Татьяна Миссуми
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