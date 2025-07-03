Снова «Няш-мяш»: Поклонская показала фото после обрезания афрокос
Экс-прокурор Крыма Поклонская сняла афрокосы перед благотворительной миссией
Наталья Поклонская. Обложка © VK / Наталья Поклонская
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская показала в соцсети свои фотографии без африканских кос, которые она ранее нарастила в попытке кардинально сменить имидж. Сейчас у неё привычные русые волосы. Поклонники гадают, решила ли Поклонская навсегда отказаться от афрокос или сняла их временно.
Наталья Поклонская. Фото © VK / Наталья Поклонская
Поклонская с афрокосами ранее. Фото © VK / Наталья Поклонская
Чиновница посетила с благотворительной миссией детское учреждение, где раздавала малышам подарки. Подписчики похвалили привычный образ и причёску Поклонской, отметив, что ей очень идёт натуральная красота. В комментариях её назвали красавицей, милой феей, прекрасной женщиной.
Ранее бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская решила кардинально сменить имидж. Она сделала себе афрокосы и устроила феерическую фотосессию. Поклонники посчитали, что это связано и с новым образом жизни Поклонской, которая стала отмечать древние славянские праздники и соблюдать языческие обряды.