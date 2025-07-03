Снова «Няш-мяш»: Поклонская показала фото после обрезания афрокос

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская показала в соцсети свои фотографии без африканских кос, которые она ранее нарастила в попытке кардинально сменить имидж. Сейчас у неё привычные русые волосы. Поклонники гадают, решила ли Поклонская навсегда отказаться от афрокос или сняла их временно.

Наталья Поклонская. Фото © VK / Наталья Поклонская

Поклонская с афрокосами ранее. Фото © VK / Наталья Поклонская

Чиновница посетила с благотворительной миссией детское учреждение, где раздавала малышам подарки. Подписчики похвалили привычный образ и причёску Поклонской, отметив, что ей очень идёт натуральная красота. В комментариях её назвали красавицей, милой феей, прекрасной женщиной.