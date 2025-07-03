Одного за другим: На видео попало, как семью россиян ударило током на пирсе в Турции

Семью россиян ударило током на пирсе отеля в турецком Кемере. Как пишет SHOT, первой пострадала 9-летняя девочка, её побежал спасать отец, но и его пронзил разряд, третьей пострадала мать ребёнка.

Семья из Подмосковья заселилась в пятизвёздочный отель Siu Collectio 29 июня. Отдых на 10 дней обошёлся им в 350 тысяч. В первый вечер родители с дочкой решили прогуляться по территории и вышли на пирс. Там девочка подошла к краю и взялась за канат. В этот момент её пронзил разряд. Школьница не смогла разжать руку и упала в воду.

Семью россиян ударило током на пирсе в турецком отеле. Видео © SHOT

Спасать дочь бросился отец, он тоже схватился за канат и получил мощный удар током и закричал. Жена тоже кинулась на помощь и тоже получила разряд. В итоге мужчина смог оторвать руку от каната и вытащил дочку. К счастью, там оказалось не глубоко и девочка не сильно ударилась об камни. Врачи зафиксировали у неё и папы сильные ушибы.

Сейчас девочка ещё не пришла в себя от пережитого стресса, она почти ничего не ест из-за тошноты, не выходит из номера и боится моря.

Выяснилось, что внутри каната был провод от фонаря. В отеле россиянам заявили, что якобы видео с камер не сохранилось из-за непогоды, и отказались принимать заявление о компенсации вреда. Но предложили ещё одну бесплатную неделю отдыха. Семья отказалась и написала заявление в местную полицию.