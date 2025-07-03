Концерт Валерия Меладзе в Юрмале окончился скандалом и вызовом полиции
Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian
Певец Валерий Меладзе устроил скандальное частное выступление в Юрмале, сообщает EADaily со ссылкой на латвийские СМИ. Концерт прошёл на одном из общественных пляжей, но доступ к нему был ограничен — территорию огородили, чем возмутили местных жителей.
«Такого свинства в Латвии я ещё не видела! Почему кто-то устраивает концерты, а я не могу гулять с внучкой по пляжу?» — пожаловалась одна из жительниц.
Дополнительное недовольство вызвало вмешательство организаторов в природный ландшафт: они выкопали ямы, пытаясь соорудить дюну для защиты сцены от морской воды. Вмешалась полиция, работы остановили, а в отношении организаторов начата административная проверка.
Это не первый скандал, связанный с выступлениями Валерия Меладзе. Ранее его концерты срывались из-за протестов, отказов площадок или давления со стороны общественности. В некоторых городах афиши с его именем срывали, а организаторы сталкивались с угрозами и бойкотами. Поводом служили как его неоднозначные высказывания, так и политическая позиция. Так, в январе 2023 года Меладзе оказался в центре другого скандала после того, как в ответ на проукраинский лозунг во время выступления что-то сказал, отведя микрофон. Реплика не попала в запись, но слушатель восторженно ответил: «О, красавчик! Обожаю тебя!». Этот эпизод вызвал волну критики в России, а артиста даже предлагали лишить гражданства.