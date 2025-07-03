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Регион
3 июля, 13:20

Депутата, назвавшего Югру родиной мигрантов, лишили зарплаты

Депутата Таги-Заде, который назвал ХМАО родиной мигрантов, лишили зарплаты

Таги-заде Халид Боюкага оглы. Обложка © Дума ХМАО

Таги-заде Халид Боюкага оглы. Обложка © Дума ХМАО

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проголосовала за лишение заработной платы депутата Халида Таги-Заде, который назвал Югру «исторической родиной» мигрантов из Узбекистана. Данный вопрос был рассмотрен на заседании окружного парламента.

«Проголосовали «за» 32 депутата, воздержались пять», — указано в трансляции заседания.

На данный момент зарплата чиновника ХМАО, работающего на постоянной основе, превышает среднюю заработную плату по региону. По предварительным данным, речь идёт о сумме около 200 тысяч рублей.

Известно, что решение комитета также было связано с отказом Таги-Заде прервать отпуск и явиться на заседание комиссии по этике в начале июня. Оно было экстренно созвано спикером Борисом Хохряковым после высказываний Таги-Заде о Югре. Он не дал ответа на вопрос о сложении мандата, но попросил прокуратуру проверить законность решения коллег о лишении его заработной платы.

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Напомним, что ранее парламентария региональной думы лишили должности заместителя председателя Комитета по социальному развитию после его заявлений о мигрантах. Решение также было принято на внеочередном заседании парламента депутата. Слова чиновник вызвали широкий резонанс и осуждение со стороны коллег.

Наталья Афонина
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