Депутата, назвавшего Югру родиной мигрантов, лишили зарплаты

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проголосовала за лишение заработной платы депутата Халида Таги-Заде, который назвал Югру «исторической родиной» мигрантов из Узбекистана. Данный вопрос был рассмотрен на заседании окружного парламента.

«Проголосовали «за» 32 депутата, воздержались пять», — указано в трансляции заседания.

На данный момент зарплата чиновника ХМАО, работающего на постоянной основе, превышает среднюю заработную плату по региону. По предварительным данным, речь идёт о сумме около 200 тысяч рублей.

Известно, что решение комитета также было связано с отказом Таги-Заде прервать отпуск и явиться на заседание комиссии по этике в начале июня. Оно было экстренно созвано спикером Борисом Хохряковым после высказываний Таги-Заде о Югре. Он не дал ответа на вопрос о сложении мандата, но попросил прокуратуру проверить законность решения коллег о лишении его заработной платы.