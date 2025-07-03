Фанаты манги «Будущее, которое я вижу» не едут в Японию из страха перед жутким пророчеством
Reuters: Поток туристов в Японию снизился на 11% из-за комикса про будущее
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Туристический поток в Японию снизился после предсказаний о несчастьях и катастрофах, публикуемых писательницей Рё Тацуки в манге «Будущее, которое я вижу». У произведения масса поклонников по всему миру, однако сейчас фанаты не на шутку встревожены пророчествами в тексте, пишет Reuters.
Сама книга описывается автором как сборник «футуристических снова». Однако поклонники уверены, что все они сбываются, тем более что тому находятся подтверждения. Так, впервые манга появилась на свет в 1999 году, где описывалось некое землетрясение, которое произошло в реальности в 2011 году. Текст был переиздан в 2021 году, из него автор убрала описания землетрясения, чтобы больше не смущать фанатов. Однако теперь в книге нашли очередное пророчество. Катастрофа якобы должна случиться в Японии 5 июля 2025 года.
Сейчас японские власти наблюдают снижение числа туристов на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, всему виной фанаты Тацуки, которые распространяют в Сети информацию из книги о грядущих бедах в стране. Сама автор манги не раз говорила, что не считает себя пророком и описываемые ею события просто выдуманы.
Ранее Life.ru писал, что предсказание из японской манги вызвало обеспокоенность среди туристов, которые собираются в Японию. Этот комикс точно предсказал масштабное бедствие в марте 2011 года, когда в регионе Тохоку произошло разрушительное землетрясение, унёсшее жизни более 20 тысяч человек. Переиздание романа вышло четыре года назад и содержит новое упоминание о крупной катастрофе, ожидаемой в июле 2025 года. Данная информация привела к массовой отмене поездок, особенно среди азиатских туристов. Однако среди россиян мало тех, кто верит в подобные пророчества.