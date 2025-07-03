В Пулково тестируют станции с ИИ для быстрого поиска багажа

В аэропорту «Пулково» тестируют ИИ-станции для быстрого поиска багажа. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Пулково» стал первым аэропортом с пассажиропотоком более 15 миллионов, где тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа. Новый программно-аппаратный комплекс от АО «Авиакод» (входит в УК «Аэропорты Регионов») автоматически распознает параметры багажа и формирует заявку на розыск всего за 45 секунд», — говорится в сообщении.

Станция использует искусственный интеллект для определения цвета и материала багажа, выявления повреждений, а также считывания данных с бирок и посадочных талонов. Благодаря этому время оформления заявки на розыск сокращается в 3–4 раза.

По словам представителей аэропорта, система ускоряет обслуживание пассажиров и упрощает работу сотрудников, избавляя их от ручного ввода данных. После первых тестов решение доработали с учётом потребностей «Пулково», что дополнительно оптимизировало процесс при утере или повреждении багажа.