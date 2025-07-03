Turkish Airlines вновь вовремя не доставили багаж пассажиров во «Внуково»
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз задержала доставку багажа пассажиров в аэропорт «Внуково», сообщает пресс-служба воздушной гавани. Инцидент произошел с рейсами TK211 и TK3038.
«Уважаемые пассажиры, прибывшие в аэропорт Внуково рейсами ТК211 и ТК3038, багаж которых не был доставлен авиакомпанией. Аэропорт Внуково своевременно увеличил количество сотрудников и в ускоренном режиме обработал заявки пассажиров указанных рейсов по розыску багажа, принято 167 заявлений на 300 мест багажа», — говорится в сообщении гавани.
Позже недостающий багаж был доставлен рейсом TK419. Всего пассажирам выдали лично, отправили на адрес или догрузили 200 единиц багажа.
Это не единственный подобный случай. Ранее задержку связали с ограничениями по максимальной взлётной массе самолётов, выполнявших рейсы из Стамбула и Анталии в Москву. В Turkish Airlines и аэропорту «Внуково» сообщили о вынужденном снятии части багажа с рейсов. Это было необходимо для увеличения запаса топлива на борту. Впоследствии весь задержанный багаж российских пассажиров был отправлен по назначению.