Turkish Airlines вновь вовремя не доставили багаж пассажиров во «Внуково»

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз задержала доставку багажа пассажиров в аэропорт «Внуково», сообщает пресс-служба воздушной гавани. Инцидент произошел с рейсами TK211 и TK3038.

«Уважаемые пассажиры, прибывшие в аэропорт Внуково рейсами ТК211 и ТК3038, багаж которых не был доставлен авиакомпанией. Аэропорт Внуково своевременно увеличил количество сотрудников и в ускоренном режиме обработал заявки пассажиров указанных рейсов по розыску багажа, принято 167 заявлений на 300 мест багажа», — говорится в сообщении гавани.

Позже недостающий багаж был доставлен рейсом TK419. Всего пассажирам выдали лично, отправили на адрес или догрузили 200 единиц багажа.