Россияне остались без денег на отдыхе в Турции из-за сбоя платёжной системы

Несколько сотен российских туристов в Турции столкнулись с проблемами из-за сбоя платёжной системы Letim: приложение не работает, а карты перестали принимать. Об этом сообщает SHOT .

В последние дни платёжная система Letim, широко используемая россиянами в Турции, перестала функционировать. Пользователи отмечают, что не могут пройти регистрацию из-за проблем с идентификацией, а физические карты не доставляются. В турецких банкоматах снять деньги теперь невозможно, что оставило отдыхающих без средств. Техподдержка Letim не отвечает на обращения, а в соцсетях появляются фото разрезанных карт Letim — символ отчаяния пользователей.