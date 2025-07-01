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1 июля, 11:29

Россияне остались без денег на отдыхе в Турции из-за сбоя платёжной системы

SHOT: Турецкая платёжная система Letim перестала работать у российских туристов

Обложка ©

Обложка ©

Несколько сотен российских туристов в Турции столкнулись с проблемами из-за сбоя платёжной системы Letim: приложение не работает, а карты перестали принимать. Об этом сообщает SHOT.

В последние дни платёжная система Letim, широко используемая россиянами в Турции, перестала функционировать. Пользователи отмечают, что не могут пройти регистрацию из-за проблем с идентификацией, а физические карты не доставляются. В турецких банкоматах снять деньги теперь невозможно, что оставило отдыхающих без средств. Техподдержка Letim не отвечает на обращения, а в соцсетях появляются фото разрезанных карт Letim — символ отчаяния пользователей.

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Ранее сообщалось, что в Турции разоблачили схему хищения $29 млн с банковских карт туристов. Задержания произошли в Айдыне, Анталье, Измире, Мугле и Стамбуле после четырёх месяцев слежки за подозреваемыми.

Милена Скрипальщикова
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