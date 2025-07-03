Студия Простора от VK запускает новую платформу для видеоконтента

Студия Простора от VK запускает новую платформу для работы с видео. Теперь специалисты в области креативных услуг могут зарабатывать, а заказчики — находить исполнителей для своих задач в видео и дизайне.









В новой веб-версии Студии Простора можно заказывать и размещать видеоконтент. Заказчики смогут выбирать креаторов по их специальностям, количеству лайков, просмотров портфолио и рейтингу. Можно подписаться на автора, чтобы связаться с ним позже.

Заказчики получают готовые видеоролики и визуальные материалы, которые могут использовать в своих соцсетях, на маркетплейсах или в рекламе. Платформа обеспечивает безопасное взаимодействие: оплата поступает креатору только после выполнения заказа.

«Студия Простора даёт возможность бизнесу получить удобный инструментарий для поиска исполнителей, а креаторам — возможности для монетизации своих навыков. Новый функционал и веб-версия упрощают этот процесс для всех участников», — комментирует Ольга Гамза, директор по развитию социально значимых сервисов VK.

На платформе также стартовал обучающий марафон по созданию вертикальных роликов. Участники смогут узнать о видеопродакшене, создать свои ролики и получить отзывы от экспертов. Лучшие работы будут показаны на платформе, а их авторы получат первые заказы и призы.

Студия Простора была запущена осенью 2024 года как онлайн-сервис, где заказчики могут размещать задачи, а креативные специалисты предлагать свои услуги. На платформе уже зарегистрировались более 35 тыс. креаторов и 12 тыс. заказчиков. Средняя стоимость заказов составляет 2,5 тыс. руб., а время поиска исполнителя — около 6 часов.