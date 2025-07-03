Американка 5 месяцев провела в больнице и вернулась домой без рук и ног из-за инфекции

В Калифорнии женщина перенесла ампутацию обеих рук и ног после заражения распространёнными инфекциями. 39-летняя Арисбет Муньос находилась в местной больнице Сан-Диего, сообщает Daily Mail.

Всё случилось ещё в декабре 2024 году, когда пациентка обратилась к врачу с жалобами на рвоту и сильную боль. Ей диагностировали грипп и стрептококковую инфекцию группы А, которая обычно вызывает нетяжёлые заболевания. После госпитализации у Муньос развился сепсис, нарушивший кровоснабжение конечностей и приведший к опасному заболеванию с отмиранием тканей. Для спасения жизни женщину ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ИВЛ и ампутировали ей правую руку, левую кисть, правую ногу ниже колена и левую ногу выше колена.

Американка прошла лечение в шести разных клиниках и была выписана лишь в апреле 2025 года. Сейчас она может самостоятельно питаться и выполнять простые действия, например, чистку зубов. Для ухода за двумя сыновьями с аутизмом ей необходимы протезы, средства на которые она собирает через Интернет.