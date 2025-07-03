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3 июля, 19:13

В Афганистане писателям и поэтам запретили писать о любви и эмоциях

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В Афганистане приняли новый закон, который запрещает писателям и поэтам писать о любви. Министерство информации и культуры страны сообщило, что теперь авторам нельзя использовать темы вымышленной любви, незаконных желаний или слишком сильных эмоций.

На семинаре в Кабуле, который проходит уже второй день, обсуждали детали этого закона. Министерство пояснило, что он состоит из нескольких частей и статей будет отвечать за его выполнение.

Согласно новому закону, писатели должны создавать произведения, которые соответствуют исламским ценностям и принципам шариата. Это включает в себя поддержку единства среди мусульман и избегание тем, которые могут показаться неподобающими.

Участники семинара призвали к проведению кампаний для повышения осведомлённости о ценностях джихада и мотивировали писателей создавать работы, посвящённые этой теме.

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Анастасия Никонорова
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