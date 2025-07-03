В Афганистане писателям и поэтам запретили писать о любви и эмоциях
Обложка © Шедеврум/Life.ru
В Афганистане приняли новый закон, который запрещает писателям и поэтам писать о любви. Министерство информации и культуры страны сообщило, что теперь авторам нельзя использовать темы вымышленной любви, незаконных желаний или слишком сильных эмоций.
На семинаре в Кабуле, который проходит уже второй день, обсуждали детали этого закона. Министерство пояснило, что он состоит из нескольких частей и статей будет отвечать за его выполнение.
Согласно новому закону, писатели должны создавать произведения, которые соответствуют исламским ценностям и принципам шариата. Это включает в себя поддержку единства среди мусульман и избегание тем, которые могут показаться неподобающими.
Участники семинара призвали к проведению кампаний для повышения осведомлённости о ценностях джихада и мотивировали писателей создавать работы, посвящённые этой теме.
Ранее в Афганистане запретили шахматы по религиозным причинам. Министерство добродетели закрыло Шахматную федерацию и отменило все турниры. Запрет удивляет, учитывая недавний рост популярности шахмат и их историческое уважение в исламском мире.