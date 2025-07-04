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4 июля, 09:30

В один клик: В России могут разрешить закрывать больничные листы онлайн

SHOT: В России могут ввести возможность закрывать больничные в онлайн-формате

Болезнь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Болезнь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В России может появиться возможность закрывать больничные листы в онлайн-формате. В настоящее время такая практика уже используется в Москве. Об этом пишет SHOT.

C данной инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратился депутат Госдумы от партии «Новые люди» и первый зампредседателя Комитета по информационным технологиям Антон Ткачёв. Он отметил, что в условиях цифровизации вопрос закрытия больничных листов становится особенно актуальным.

Сейчас, чтобы завершить больничный, необходимо идти в больницу, что сказывается как на работе медучреждений, так и на самом пациенте: он может подхватить инфекцию по пути или же во время визита. Тем временем многие проходят лечение дистанционно, переходя на самоизоляцию, консультируясь с докторами с помощью телемедицины.

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Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России намерено сократить уровень временной нетрудоспособности на 15% к 2030 году. Как сообщил министр Михаил Мурашко, свыше 70% таких случаев связано с инфекционными заболеваниями, из-за чего повышается важность решения вопросов, связанных с длительностью больничных листов и их количеством.

Артём Гапоненко
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