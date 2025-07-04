Дезертировавший из 91-й отдельной охтырской бригады ВСУ Александр Постоенко рассказал, что в течение шестнадцати суток скрывал в своём жилище российских солдат, при этом буквально в соседних домах располагались украинские подразделения. Об этом пишет ТАСС.

Населённый пункт в окрестностях Красноармейска, где он проживал, подвергался систематическим атакам с применением ударных дронов украинского производства «Баба-Яга». После ожесточённых боёв в селе появились российские военные, которых экс-боец ВСУ, проживавший в крайнем доме у водоёма, принял решение укрыть у себя.

Спустя некоторое время Постоенко получил ранение в результате обстрела и вместе с несовершеннолетним сыном был вынужден покинуть родное село, перебравшись в Днепропетровскую область. Именно там его впоследствии принудительно мобилизовали в ряды ВСУ.