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Регион
4 июля, 04:53

Бывший боец ВСУ 16 дней прятал у себя дома российских солдат

Боец ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Боец ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Дезертировавший из 91-й отдельной охтырской бригады ВСУ Александр Постоенко рассказал, что в течение шестнадцати суток скрывал в своём жилище российских солдат, при этом буквально в соседних домах располагались украинские подразделения. Об этом пишет ТАСС.

Населённый пункт в окрестностях Красноармейска, где он проживал, подвергался систематическим атакам с применением ударных дронов украинского производства «Баба-Яга». После ожесточённых боёв в селе появились российские военные, которых экс-боец ВСУ, проживавший в крайнем доме у водоёма, принял решение укрыть у себя.

Спустя некоторое время Постоенко получил ранение в результате обстрела и вместе с несовершеннолетним сыном был вынужден покинуть родное село, перебравшись в Днепропетровскую область. Именно там его впоследствии принудительно мобилизовали в ряды ВСУ.

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Однако после того как мужчина получил ранение на фронте, он решил бежать. Постоенко 20 дней шёл пешком, чтобы сдаться в плен российским войскам.

Артём Гапоненко
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