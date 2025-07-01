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1 июля, 08:47

«Было спокойно»: Харьковчане рассказали об огромной разнице в отношении ВСУ и российских военных

ТАСС: Солдаты России относились к жителям Харьковской области лучше, чем ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Находившиеся в 2022 году в некоторых районах Харьковской области военнослужащие России относились к местным жителям значительно лучше, чем украинские солдаты, которые пришли позже. По словам девушки, эвакуировавшей своих родственников из посёлка Двуречное, с бойцами РФ было гораздо спокойнее.

«Вторая тетя, родная сестра моей мамы, оставалась там до последнего. Все надеялись, что ситуация прояснится. Они жили в нашем родовом доме, в той деревне, где росла я и моя мама. Пока там стояли российские военные, было спокойно. Тетя с радостью угощала наших бойцов домашней едой, жителям села разрешали свободно ходить в магазины. Военные просто держали территорию, никого не трогали», — рассказала она ТАСС.

Собеседница агентства отметила, что эвакуировать родных у неё получилось ещё в 2022 году, когда Двуречное находилось под защитой армии РФ. Некоторые соседи рассказали, что после прихода ВСУ родовой дом девушки был уничтожен. По её словам, она уехала в Россию до того, как начались боевые действия и постепенно перевозила всех близких. Сейчас им удалось успешно социализироваться.

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Юлия Сафиулина
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