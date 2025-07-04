Стас Намин с треском проиграл суд против Gorky Park за логотип с серпом и молотом
Mash: Стас Намин не смог через суд запретить продажу альбомов Gorky Park в Сети
Стас Намин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stas_namin_official
В мае основатель рок-группы «Цветы» Стас Намин обнаружил в Сети магазин, предлагающий к продаже виниловые альбомы группы Gorky Park. Увидев это, он поспешил заявить о нарушении своих прав, поскольку владеет правами на логотип с серпом и молотом, который, по его мнению, использовался без разрешения, пишет Mash.
Музыкант направил официальное обращение и инициировал судебный процесс с требованием снять с реализации спорные товары. Однако судьи приняли решение в пользу продавцов: на обложках дисков фигурирует лишь название группы, а упомянутый логотип отсутствует, что исключает нарушение авторских прав.
Не согласившись с вердиктом, Намин подал несколько апелляционных жалоб. Все до одной были отклонены.
Ранее основатель группы «Цветы» устроил переполох у себя во дворе, перекрыв шлагбаумами все въезды и выезды. Дело в том, что он является главой ТСЖ «Новация». Коллективную жалобу на него написали около 200 человек, поскольку территорию теперь они могут покинуть только через загруженное Садовое кольцо.