Стас Намин с треском проиграл суд против Gorky Park за логотип с серпом и молотом

В мае основатель рок-группы «Цветы» Стас Намин обнаружил в Сети магазин, предлагающий к продаже виниловые альбомы группы Gorky Park. Увидев это, он поспешил заявить о нарушении своих прав, поскольку владеет правами на логотип с серпом и молотом, который, по его мнению, использовался без разрешения, пишет Mash.

Музыкант направил официальное обращение и инициировал судебный процесс с требованием снять с реализации спорные товары. Однако судьи приняли решение в пользу продавцов: на обложках дисков фигурирует лишь название группы, а упомянутый логотип отсутствует, что исключает нарушение авторских прав.

Не согласившись с вердиктом, Намин подал несколько апелляционных жалоб. Все до одной были отклонены.