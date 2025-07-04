Жене погибшего вице-президента «Транснефти» потребовалась помощь врачей
SHOT: Жене погибшего вице-президента «Транснефти» Бадалова вызвали скорую
Андрей Бадалов. Обложка © ТАСС / Максим Слуцкий
Супруге погибшего вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова стало плохо, ей вызвали скорую. Об этом пишет SHOT.
Женщина почувствовала себя не по себе, увидев тело мужа под окнами. Топ-менеджер выпал из своей квартиры на 10-м этажа дома на Рублёвском шоссе. Первым его обнаружил охранник в районе шести утра. Позже прибежала жена Бадалова, она была в шоковом состоянии.
Напомним, ранее сообщалось о смерти топ-менеджера «Транснефти» после падения из окна. Причины случившегося выясняются. Ему было 62 года.