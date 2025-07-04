Жене погибшего вице-президента «Транснефти» потребовалась помощь врачей

Женщина почувствовала себя не по себе, увидев тело мужа под окнами. Топ-менеджер выпал из своей квартиры на 10-м этажа дома на Рублёвском шоссе. Первым его обнаружил охранник в районе шести утра. Позже прибежала жена Бадалова, она была в шоковом состоянии.