Деревянная нога, скандальные любовники и исчезнувшая картина: Как Фрида Кало стала иконой эпатажа 6 июля 1907 года в мексиканском Койоакане родилась Фрида Кало — пожалуй, самая известная и эпатажная женщина-художник двадцатого века. Её жизнь была полна и боли, и настоящих латиноамериканских страстей. Подробнее — в материале Life.ru. 5 июля, 21:15 Яркая и экстравагантная мексиканская художница Фрида Кало прославилась своими работами и непростой биографией. Обложка © Shutterstock AI

Фрида Кало: Немецкие корни и мексиканская душа

Полное имя художницы — Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон. Видимо, именно отец, фотограф немецкого происхождения Гильермо (Вильгельм) Кало, дал дочке имя Фрида — типично германское, означающее «мир, покой», и прославившее её. В своё время он эмигрировал в Мексику, потому что его учёбе в университете помешала появившаяся после несчастного случая эпилепсия. Мама, Матильда Кальдерон Гонсалес, происходила из семьи индейца и испанки. Всего в семье Кало было четыре дочери.

Фрида Кало (справа) с сёстрами: Кристиной, Матильдой и Адрианой. Фото © Wikipedia / Гильермо Кало

Почему Фриду Кало называли «деревянная нога»

В шесть лет Фрида заболела полиомиелитом. И папа помогал ей: учил ездить на велосипеде, заниматься боксом и прочими, отнюдь не женскими для того времени видами спорта, показывал, как фотографировать и ретушировать. Девочка справилась, хотя из-за болезни одна нога у неё иссохлась, из-за чего она получила прозвище «деревянная нога». Но Фрида не обращала на это внимания, а прятала ногу за длинными юбками.

Фрида Кало маскировала свои травмы яркой обувью и национальными нарядами. Фото © ТАСС / Mohammed Badra

Бунт и первая любовь

Фрида училась в Государственной начальной школе, где из двух тысяч учеников было всего несколько десятков девочек. Будущая художница тогда мечтала стать врачом, поэтому всё время посвящала изучению естественных наук. Там же она и её первый возлюбленный, Алехандро, основали неформальную группу под названием «Качучас». Это были 10 бунтарей, которые обсуждали русскую классику, философию, ставили пьесы. Тогда же Фрида стала строгим приверженцем мексиканской культуры, увлеклась социалистическими идеями, которых придерживалась всю жизнь, и впервые увидела своего будущего мужа — художника-муралиста Диего Риверу. Она наблюдала за ним из-за колонны, выкрикивая насмешки. И сказала подругам, что выйдет замуж именно за него.

Авария, которая изменила жизнь Фриды Кало

В 18 лет Фрида попала в аварию, навсегда изменившую её жизнь. Автобус, на котором она ехала, врезался в трамвай. У девушки оказались переломаны позвоночник, рёбра, нога, тазовые кости — в больнице даже удивились, как она вообще осталась жива. Фриду собирали буквально по частям и прогнозировали, что она не встанет. А пока она лежала в постели, ей сделали специальный подрамник, чтобы писать лёжа, а также повесили зеркало сверху. Именно поэтому творчество Фриды началось с автопортретов, которые потом и стали основой её работ.

Фрида Кало стала рисовать, когда подолгу лежала в постели. Фото © fridakahlo

Фрида заново пошла вопреки словам медиков, что не сможет. И тут же решила показать свои работы Диего Ривере — он уже был богат и знаменит и, несмотря на своеобразную внешность, славился любовными похождениями. Он сразу понял, что перед ним настоящий художник, поэтому стал её наставником, а потом и мужем, несмотря на разницу в возрасте в 21 год и весе в 100 килограммов. Родители Фриды не одобрили брак, назвав его «союзом слона и голубки».

Сама Фрида говорила, что в её жизни было две аварии, первая — с трамваем, а вторую звали Диего. Ривера никогда не был примерным мужем и не скрывал своих интрижек, одна из которых была с сестрой Фриды, Кристиной. Супруги после этого развелись, но скоро воссоединились с условием, что теперь не будут жить как муж и жена и что Фрида будет сама себя обеспечивать. Но несмотря на болезненность отношений, всю жизнь Фрида и Диего поддерживали друг друга и любили как умели. Их объединяло творчество, социалистические взгляды и антипатия к «гринго» — после того, как Центр Рокфеллера не одобрил мурал Диего с Лениным, супруги со скандалом уехали из США.

Союз Фриды Кало и Диего Риверы никогда не был спокойным. Фото © fridakahlo

Любовь и страсть Фриды Кало

Фрида очаровывала мужчин своей смелостью, оригинальностью, раскрепощённостью. Ходили упорные слухи, что она встречалась даже со Львом Троцким, когда он скрывался в Мексике и гостил в их с Диего доме. Мол, Фрида так решила отомстить Диего, в очередной раз изменившему ей, и даже хотела подарить Троцкому свой портрет, но его жена не допустила этого.

Лев Троцкий с супругой и Фрида Кало в Мексике, 1937 год. Фото © ТАСС / Rights Managed

Ещё один яркий роман у Фриды был с испанским художником Хосе Бартоли. С ним она познакомилась в Испании во время реабилитации после очередной операции на позвоночнике. Потом Фрида вернулась в Мексику и их физическая связь прекратилась, но несколько лет продолжались страстные переписки. Позднее 100 страниц писем были проданы в Нью-Йорке за 137 тысяч долларов.

Пропавшая картина Фриды Кало: Куда исчез «Раненый стол»?

В 1940 году Фрида пишет свою самую большую картину — «Раненый стол». В 1945 году она с радостью согласилась на предложение советского посла в Мексике Константина Уманского подарить работу СССР. «Раненый стол» и полотна других мексиканских художников прибыли в Москву в 1947-м, но момент оказался неподходящим — на следующий год музей западного искусства закрылся и просто не успел их принять. В 1953 году Диего Ривера попросил, чтобы единственная работа Фриды, подаренная Советскому Союзу, побывала на одной из больших мексиканских выставок в Варшаве. «Раненый стол» отправили из Москвы в Польшу дипломатической почтой. Работа была выставлена в главной галерее Варшавы, но вскоре бесследно исчезла. Искусствоведы и исследователи творчества Фриды ищут её до сих пор.

Утраченная картина Фриды Кало «Раненый стол». Фото © Wikipedia / Фрида Кало

Сама себе экспонат

В 1939 году Фрида приобрела известность в Европе — в Париже она участвовала в выставке мексиканского искусства, а одну из её работ купил Лувр. Парадоксально, но при этом на родине почти всё время художница была в тени славы мужа. Известна дома она стала перед смертью. За несколько месяцев до неё она уже была прикована к кровати — художницу подкосила пневмония, сильно ударившая по измученному организму. Тогда врач не разрешил ей вставать с кровати, поэтому Фрида сама стала главным экспонатом своей первой и единственной при жизни персональной выставки на родине. Её кровать стояла прямо посреди зала, а Фрида шутила, пела песни и приветствовала гостей.

Фрида Кало со своим врачом. Фото © ТАСС / The Granger Collection

Интересно, что Фрида заболела роковой пневмонией после простуды, которую подхватила на демонстрации против вторжения США в Гватемалу.

Почему весь мир копирует образ Фриды Кало?

Фрида Кало умерла 13 июля 1954 года. На церемонии прощания во Дворце изящных искусств присутствовал бывший президент Мексики Ласаро Карденас. Её последняя работа — яркий натюрморт с сочными арбузами и надписью «Viva la vida» — «Да здравствует жизнь». В этом видят то самое кредо художницы — несломленность, несмотря на страдания. Фрида находила вдохновение во всём, что её окружало, — родной мексиканской культуре, политических событиях и идеях, своей боли, которую она обратила в искусство, разрисовывая даже свои ортопедические корсеты. Она много раз говорила, что не является сюрреалистом, так как рисует не сны, а свою реальность.

Натюрморт «Viva la vida». Фото © fridakahlo

Очередную волну популярности Фрида Кало получила после выхода в 2002 году фильма «Фрида» с Сальмой Хайек в главной роли. Актрисе даже доверили носить колье художницы. Тогда же её стиль — экзотические цветы, яркие попугаи и обезьянки, национальные костюмы, мотивы доколумбовой Америки и «своя реальность» — полюбился во всём мире.