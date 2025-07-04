В России обнаружили «машину времени» с организмом возрастом 35-40 миллионов лет

На Калининградском янтарном комбинате был добыт образец янтаря с окаменевшим тараканом, возраст которого может доходить до 35–40 миллионов лет. Тогда насекомое попало в смолу, не смогло выбраться из тягучей ловушки и застыло. Вес находки составляет около семи граммов. Её заметили работники при ручной сортировке.

Как сообщает «Москва 24», насекомое, принадлежащее к отряду Blattodea, оказалось полностью законсервированным внутри осколка янтаря размером 41 на 21 миллиметр. В наши дни подобные виды тараканов встречаются преимущественно в тропических регионах. Удивительно, что организм сохранился практически без повреждений, такое случается довольно редко.

Примечательно, что таракан застыл у самой поверхности янтаря, что значительно облегчает его изучение и позволяет рассмотреть мельчайшие детали, в том числе тонкую сетку крыльев, лапки и голову. После изучения находка, как и другие подобные «машины времени», будет выставлена на торги и попадёт в руки коллекционеров. Однако не исключено, что её могут разместить в одном из музеев мира.