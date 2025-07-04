«Прощай, Вера»: Сеть заполонил фейк о смерти Брежневой — певица в ярости

В блоге певицы Веры Брежневой появилось тревожное сообщение, которое мгновенно взбудоражило подписчиков. В нём говорилось о якобы произошедшей трагедии и смерти звезды.

«К сожалению, это конец. Веры больше нет!» — гласил пугающий пост, призывавший «прощаться с артисткой» и обещавший подробности в Telegram-канале.

Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa

Как выяснилось, сама Брежнева опубликовала этот пост, чтобы привлечь внимание к распространившемуся в Сети фейку. Артистка призналась, что слух о её смерти вызвал настоящую панику среди близких и фанатов.

«Пока вы переходите по ссылке — это будет работать! Не ведитесь! Не пересылайте и не распространяйте такие вещи!» — эмоционально обратилась она к подписчикам, призвав не поддаваться на провокации.

После переезда из России Вера Брежнева кардинально изменила свою жизнь. Артистка живёт в Европе, занимается благотворительностью, сотрудничает с международными фондами и редко появляется в публичном пространстве. Она практически не даёт интервью, избегает светских мероприятий и сосредоточилась на личных проектах — от музыкального творчества до духовных практик.