Вера Брежнева вновь заговорила по-русски в эмиграции и пожаловалась на закат карьеры

Вера Брежнева, некогда одна из наиболее узнаваемых исполнительниц на постсоветском пространстве, чьи хиты покоряли миллионы, столкнулась с кардинальными переменами после февраля 2022 года. Тогда артистка открыто выразила свою позицию, осудив Россию и дистанцировавшись от многомиллионной аудитории, сформировавшей её звёздный статус.

Следом прозвучало обещание: отныне общение будет вестись исключительно на украинском или английском, дабы не «прославлять язык страны-агрессора». Впрочем, как это часто бывает, громкие заявления оказались лишь временным позёрством. В повседневной жизни Вера по-прежнему предпочитает родной русский язык. И, как предсказывали многие, это возвращение к привычному языку общения вскоре проявилось и в её публичных выступлениях.

Недавно, в рамках визита в Узбекистан, Брежнева дала интервью YouTube-каналу UzCast by UzNews. В беседе, где обсуждались её творческий путь, музыкальные эксперименты, а также волна хейта и критики, обрушившаяся на неё, артистка не смогла скрыть своего разочарования. Главной темой её сетований стало заметное снижение интереса публики к её персоне и, как следствие, к её выступлениям.

Однако Брежнева считает, что виновата в этом не она, а люди. В самом её аргументе слышалось, что эти универсальные слова ей вдолбил в голову кто-то другой.

«Мы же знаем, что весь мир — наше зеркало. Если люди критикуют что-то во мне — это то, что им не нравится в себе», — сказала Брежнева.