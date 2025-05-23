Вера Брежнева вновь заговорила по-русски в эмиграции и пожаловалась на закат карьеры
Певица Вера Брежнева пожаловалась по-русски, что интерес публики к ней угасает
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Вера Брежнева, некогда одна из наиболее узнаваемых исполнительниц на постсоветском пространстве, чьи хиты покоряли миллионы, столкнулась с кардинальными переменами после февраля 2022 года. Тогда артистка открыто выразила свою позицию, осудив Россию и дистанцировавшись от многомиллионной аудитории, сформировавшей её звёздный статус.
Следом прозвучало обещание: отныне общение будет вестись исключительно на украинском или английском, дабы не «прославлять язык страны-агрессора». Впрочем, как это часто бывает, громкие заявления оказались лишь временным позёрством. В повседневной жизни Вера по-прежнему предпочитает родной русский язык. И, как предсказывали многие, это возвращение к привычному языку общения вскоре проявилось и в её публичных выступлениях.
Недавно, в рамках визита в Узбекистан, Брежнева дала интервью YouTube-каналу UzCast by UzNews. В беседе, где обсуждались её творческий путь, музыкальные эксперименты, а также волна хейта и критики, обрушившаяся на неё, артистка не смогла скрыть своего разочарования. Главной темой её сетований стало заметное снижение интереса публики к её персоне и, как следствие, к её выступлениям.
Однако Брежнева считает, что виновата в этом не она, а люди. В самом её аргументе слышалось, что эти универсальные слова ей вдолбил в голову кто-то другой.
«Мы же знаем, что весь мир — наше зеркало. Если люди критикуют что-то во мне — это то, что им не нравится в себе», — сказала Брежнева.
Посещаемость концертов Веры Брежневой действительно выглядит удручающе, а звезда её популярности продолжает неумолимо гаснуть. Ранее Life.ru рассказывал, что залы в рамках её тура по странам СНГ заполнялись лишь наполовину. К примеру, в Алматы из 2567 билетов раскуплено было только 1283. Зато на этом концерте ей сделали предложение.