«Ягодный король» из «Давай поженимся» терроризирует фекальными атаками жителей Подмосковья

В городе Пущино Московской области объявился каловый мститель, который терроризирует местные салоны красоты, кафе и прочие общественные места. В этот раз он закинул бочку с мочой и дерьмом в один из местных баров, сообщает сайт MK.ru.

Фекальная месть в Пущино. Видео © Telegram / Москва с огоньком

Представьте себе: сидите вы вечером в четверг в баре с приятелем после рабочего дня, смотрите по телевизору на стене футбол, а рядом слышны звуки ударов кием по бильярдным шарам. Внезапно эту идиллию нарушает резко открывающаяся дверь, а бармен от безысходности швыряет в неё стакан, понимая, что произойдёт в ближайшие секунды. Из дверного проёма с грохотом выкатывается 20-литровое ведро, доверху наполненное жидкими каловыми массами. От удара о землю крышка у него отлетает, а содержимое разливается по полу.

Именно это произошло с посетителями бара в подмосковном городе Пущино. Некий недовольный всеми вокруг мужчина решил таким образом мстить всем людям. Известно, что у него есть собственный бизнес, и местные побаиваются писать на заявление на мужчину, которого называют «ягодным королём». А ещё он недавно снимался в «Давай поженимся».