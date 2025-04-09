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9 апреля, 11:42

Петербургский двор четыре года страдает от фекальных «бомбардировок» зловредного соседа

В петербургском дворе один из жильцов годами скидывает на авто пакеты с калом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukaspictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukaspictures

Вот уже больше четырёх лет с верхних этажей дома в Приморском районе Петербурга местный житель по ночам сбрасывает на припаркованные автомобили пакеты, наполненные калом. Проблема носит регулярный характер, но за это время её почему-то не решили. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жители дома паркуют свои автомобили подальше от подъездов, потому что загадочный вредитель то и дело проводит ночью свои каловые атаки. Его мотивы никому не известны, но раз в два дня он просто делает свою «грязную работу».

По словам местного жителя, весь двор усыпан пакетами с фекалиями. Иногда они цепляются за ветки деревьев, оставаясь висеть там. Летом во дворе стоит отвратительный смрад. Каловый метатель проводит «бомбардировки» исключительно в ночное время, чтобы сохранить свою личность в тайне. В полицию обращаться жильцы опасаются, так как боятся, что их настигнет месть этого злодея. Что ж, видимо к запаху кала за четыре года они уже привыкли.

Учёные научились предсказывать продолжительность жизни человека по его калу
Учёные научились предсказывать продолжительность жизни человека по его калу

Возможно, этот человек просто не может смыть свой кал в унитаз. Кстати, ранее учёные из США рассказали, почему следует немедленно обратиться к врачу, если туалет не смывает ваши экскременты.

Владимир Озеров
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