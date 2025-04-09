Петербургский двор четыре года страдает от фекальных «бомбардировок» зловредного соседа

Вот уже больше четырёх лет с верхних этажей дома в Приморском районе Петербурга местный житель по ночам сбрасывает на припаркованные автомобили пакеты, наполненные калом. Проблема носит регулярный характер, но за это время её почему-то не решили. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жители дома паркуют свои автомобили подальше от подъездов, потому что загадочный вредитель то и дело проводит ночью свои каловые атаки. Его мотивы никому не известны, но раз в два дня он просто делает свою «грязную работу».

По словам местного жителя, весь двор усыпан пакетами с фекалиями. Иногда они цепляются за ветки деревьев, оставаясь висеть там. Летом во дворе стоит отвратительный смрад. Каловый метатель проводит «бомбардировки» исключительно в ночное время, чтобы сохранить свою личность в тайне. В полицию обращаться жильцы опасаются, так как боятся, что их настигнет месть этого злодея. Что ж, видимо к запаху кала за четыре года они уже привыкли.