Учёные научились предсказывать продолжительность жизни человека по его калу

Финские учёные из Университета Турку придумали, как спрогнозировать ожидаемую продолжительность жизни человека по его калу. Они заявляют, что таким образом научились предсказывать вероятность кончины за десять лет до её наступления.

Так, авторы работы сравнили образцы биоматериала, взятые в 2002 году, и результаты 15-летнего исследования. Выяснилось, что между наличием вредоносных энтеробактерий и риском смерти от заболеваний, вызванных гастроэнтерологическими или респираторными заболеваниями, есть связь.

Учёные указывают, что качество и продолжительность жизни могут зависеть от уровня таких бактерий в кишечнике. По их мнению, результаты исследования уникальны и могут стать основой для более глубокого изучения влияния микробиоты на здоровье человека в долгосрочной перспективе.