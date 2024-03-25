Учёные выяснили, как поправить здоровье сердца, если вам уже за 40 АНА: Поправить здоровье сердца можно и после 40 лет, если налегать на ЗОЖ 25 марта, 08:13 Поправить здоровье сердца можно и после 40 лет. Обложка © Freepik

Человек, имеющий проблемы с сердцем, вполне может изменить ситуацию и поправить своё здоровье даже после достижения 40-летнего возраста. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA), проведя исследование на 3,8 миллиона добровольцах из Южной Кореи.

Все испытуемые имели сердечно-сосудистые проблемы различной степени тяжести, а также некоторые из них страдали заболеваниями почек. Почти половина участников эксперимента — мужчины в возрасте около 30 лет. Учёные задались вопросом, можно ли к 40 годам иметь здоровое сердце в указанных случаях.

В идеале, по словам специалистов, человек на 65% реже страдает инсультами, хроническими и старческими болезнями, если до 40 лет ведёт здоровый образ жизни. Однако, как показал эксперимент, если перестать заниматься спортом, правильно питаться и не следовать рекомендациям врачей, то буквально через год можно заработать сердечные недуги.

Учёные также доказали, что не всё потеряно и в 40 лет, если всерьёз взяться за здоровье. Основными параметрами, влияющими на сердце, являются курение, ожирение, физическая активность, холестерин, уровень сахара в крови, давление, а также диета. Если учесть все эти аспекты и проработать их, то можно и в пенсионном возрасте иметь крепкое сердце, заверили авторы исследования.

Ранее сообщалось, что мытьё под горячим душем может навредить коже и волосам, нарушить сон и даже обострить некоторые заболевания. Особенно он вреден для тех, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. В тепле кровеносные сосуды расширяются, что заставляет сердце работать усиленно, при этом постоянно скачет артериальное давление.

Авторы Татьяна Миссуми