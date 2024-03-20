Проблемы с сердцем и сном: Россиянам раскрыли, почему горячий душ опасен для здоровья

Мытьё под горячим душем может навредить коже и волосам, нарушить сон и даже обострить некоторые заболевания. Об этом говорят учёные, с мнением которых согласна и врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Сейчас модно принимать душ по несколько раз на дню, намыливаясь кучей парфюмированных средств, и ежедневно мыть голову. Вот только пользы от этого почти никакой. Так мы, наоборот, смываем защитный слой кожного сала, препятствующий обезвоживанию, а вместе с ним и основу для синтеза витамина D3. Хуже, только если вы регулярно натираете тело щёткой под горячими парами", — написала специалист в телеграм-канале.

Павлова пояснила, что горячий душ лишает тело и волосы натуральных масел. Из-за этого начинает шелушиться кожа, волосы ломаются, секутся и становятся блеклыми. Кроме того, излишне тёплая вода может спровоцировать кожные заболевания — псориаз и экзему. По словам эксперта, горячий душ особенно вреден для тех, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. В тепле кровеносные сосуды расширяются, что заставляет сердце работать усиленнее, при этом постоянно скачет артериальное давление. Кроме того, человек может испытывать проблемы со сном. Горячий душ только в начале позволяет телу расслабиться, зато потом оно очень долго охлаждается.

Павлова советует отдавать предпочтение тёплой воде, не рекомендует находиться в душе очень долго и постоянно пользоваться мочалкой и мылом. Вместе с тем, по словам медика, необходимо почаще менять одежду, чтобы решить многие проблемы, например избавиться от запаха пота.