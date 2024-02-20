Слишком часто — вредно: Россиянам рассказали, сколько раз в неделю нужно мыться и в какое время

Некоторые люди предпочитают мыться ежедневно, а кто-то делает это через день. Как часто нужно совершать данную гигиеническую процедуру, рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Если посещать душ или ванную слишком часто и проводить там чрезмерно много времени, это действительно может оказаться совсем не полезно для здоровья. Результатом избыточных и активных гигиенических процедур может быть повреждение удерживающего влагу "липидного барьера". Это приводит к сухости и постоянному воспалению кожных покровов", — объяснил эксперт в беседе с порталом "Страсти".

Специалист добавил, что при этом снижается защита от негативного воздействия аллергенов, активно смываются не только патогенные микроорганизмы, но и необходимые для защиты и поддержания иммунитета. По словам Лебедева, мыться нужно по необходимости, а у каждого она своя и зависит от многих факторов: возраста, пола, образа жизни, физической активности, климата и времени года; склонности к потливости, повышенной жирности кожи.

Эксперт отметил, что в среднем достаточно осуществлять гигиенические процедуры 3–4 раза в неделю. Каждый день рекомендуется мыть интимные зоны, а также подмышечные области и ноги. Конечно, при желании можно принимать душ и ежедневно, но он должен быть прохладным, без использования мочалок, мыла, шампуня и геля, рекомендует Лебедев.

Также существуют разные мнения, в какое время лучше мыться — утром или вечером. С одной стороны, утренний душ — отличный способ проснуться, взбодриться и зарядиться энергией. С другой, вечерний позволяет расслабиться, смыть с кожи и волос всё, что накопилось за день, пояснил специалист. Помимо этого, душ вечером способствует крепкому сну. Несмотря на то что этот вопрос больше основывается на индивидуальных привычках, большинство экспертов называют вечернее время более подходящим для душа, заключил Лебедев.