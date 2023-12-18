Какой стороной правильно принимать душ — вопрос разделил пользователей Сети на два лагеря

В Сети разгорелся новый спор. Всё началось после того, как популярная тиктокерша из Южной Калифорнии поделилась своими мыслями о двух различных подходах к водным процедурам. Блогер решила узнать, как правильно принимать душ — стоя лицом или спиной к воде. Её видео привлекло внимание более чем 100 тысяч подписчиков, а затем стало объектом массовой дискуссии. В результате которой некоторые пользователи рассорились друг с другом.

Какой способ правильнее: лицом к воде или спиной

Как правильно принимать душ? Вопрос, который взбудоражил миллениалов. Фото © Shutterstock

Судя по комментариям в соцсетях, пользователи разделились на два лагеря. Какой из этих методов единственно верный — сказать сложно, так как люди могут принимать душ так, как им наиболее комфортно, здесь никаких правил не существует. Например, можно так: когда моем голову — стоим спиной к струям воды, а лицом — когда умываемся.

Сама 29-летняя девушка моется спиной к душу, "чтобы вода лилась на волосы и спину", и она всегда думала, что так делают и все остальные. Поэтому блогер была "шокирована", узнав, что её мама предпочитает противоположную позицию.

Любопытно, что многие пользователи действительно не предполагали, что существует какой-то иной способ принимать душ, чем тот, к которому привыкли они: "Кто, чёрт возьми, стоит перед водой?" — поинтересовался один из пользователей. "Смотреть на воду — это неуравновешенно", — считает другой. "Почему вы все принимаете душ задом наперёд?" — спросил третий. "Добровольно подвергнуться пытке водой — это совсем не весело", — пошутил один из пользователей.

Одна женщина и вовсе написала, что её супруг делает это боком: "Мой муж только что сообщил мне, что он стоит боком и вода попадает ему на плечо. Так я и узнала, что вышла замуж за психопата".

Есть и те, кто рассказал, что успешно совмещает оба способа мытья. "Я постоянно вращаюсь, как шашлык", — сказал один из подписчиков.

Вы принимаете душ лицом или спиной к воде? Фото © Shutterstock

Нашлись среди комментаторов и такие, которым в принципе не нравится, когда вода льётся на них сверху. Поэтому они снимают лейку и поливают себя, держа её в руках. Кстати, Лайф поинтересовался у преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин, а как всё же верно принимать душ?

Существует разница, как принимать эти водные процедуры. В воде, которая течёт из наших труб, много солей кальция и магния, из-за чего шампунь хуже мылится и его требуется больше для достижения очищения. Также из-за такой воды кожа больше сушится, а волосы секутся. Как принимать душ — это дело привычки, но правильнее лицом. Так вы и сможете регулировать температуру воду, и добираться до мыла удобнее. После такого душа только не забудьте лицо помазать увлажняющим кремом для улучшения её тонуса Александр Умнов — преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

В итоге можно сказать, что каждый имеет свои предпочтения и привычки, когда дело касается принятия душа. Важно уважать выбор каждого человека и давать ему возможность наслаждаться душевым процессом так, как удобно.

Как правильно мыть голову

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Действительно принципиальный совет: ополаскивайте волосы в душе холодной водой! ​​Если хотите, чтобы больше питательных веществ проникло в кожу головы и волосяные фолликулы, используйте кондиционер и смывайте его холодной водой. Поскольку холодная вода закрывает поры, находящиеся на коже головы и волосах, больше полезных веществ смогут попасть внутрь волосяных стержней.

Хирурги по пересадке волос объясняют: на поверхности волосяных стержней находится кутикула, которая напоминает черепицу на крыше. Эти "щитки" открываются и закрываются в зависимости от температуры воды, которую вы используете при мытье волос.

Лучше всего начать со смывания шампуня тёплой водой, чтобы открыть поры и волосяные фолликулы. Температура воды должна быть около 40 градусов по Цельсию. Затем нанесите кондиционер и оставьте его на волосах на указанное время.

В "Тиктоке" разгорелся спор о том, как правильно принимать душ. Фото © Shutterstock

Когда вы готовы смыть кондиционер, смените тёплую воду на прохладную и бережно смойте кондиционер. Температура прохладной воды должна быть около 21 градуса по Цельсию. Важно не использовать горячую или слишком холодную воду, чтобы не повредить кожу или волосы.