Какой стороной правильно принимать душ — вопрос разделил пользователей Сети на два лагеря
Одни считают, что "нормальным" и "правильным" способом принятия водных процедур является стоять спиной к лейке, другие считают наоборот. Некоторые, например, делают это боком, а кто-то просто радуется, что у него ванна!
Кадр © "Очень страшное кино – 4" Режиссёр Дэвид Цукер, сценаристы Джим Абрахамс, Пэт Профт, Крэйг Мэйзин / Kinopoisk.ru
В Сети разгорелся новый спор. Всё началось после того, как популярная тиктокерша из Южной Калифорнии поделилась своими мыслями о двух различных подходах к водным процедурам. Блогер решила узнать, как правильно принимать душ — стоя лицом или спиной к воде. Её видео привлекло внимание более чем 100 тысяч подписчиков, а затем стало объектом массовой дискуссии. В результате которой некоторые пользователи рассорились друг с другом.
Какой способ правильнее: лицом к воде или спиной
Как правильно принимать душ? Вопрос, который взбудоражил миллениалов. Фото © Shutterstock
Судя по комментариям в соцсетях, пользователи разделились на два лагеря. Какой из этих методов единственно верный — сказать сложно, так как люди могут принимать душ так, как им наиболее комфортно, здесь никаких правил не существует. Например, можно так: когда моем голову — стоим спиной к струям воды, а лицом — когда умываемся.
Сама 29-летняя девушка моется спиной к душу, "чтобы вода лилась на волосы и спину", и она всегда думала, что так делают и все остальные. Поэтому блогер была "шокирована", узнав, что её мама предпочитает противоположную позицию.
Любопытно, что многие пользователи действительно не предполагали, что существует какой-то иной способ принимать душ, чем тот, к которому привыкли они:
"Кто, чёрт возьми, стоит перед водой?" — поинтересовался один из пользователей.
"Смотреть на воду — это неуравновешенно", — считает другой.
"Почему вы все принимаете душ задом наперёд?" — спросил третий.
"Добровольно подвергнуться пытке водой — это совсем не весело", — пошутил один из пользователей.
Одна женщина и вовсе написала, что её супруг делает это боком: "Мой муж только что сообщил мне, что он стоит боком и вода попадает ему на плечо. Так я и узнала, что вышла замуж за психопата".
Есть и те, кто рассказал, что успешно совмещает оба способа мытья. "Я постоянно вращаюсь, как шашлык", — сказал один из подписчиков.
Вы принимаете душ лицом или спиной к воде? Фото © Shutterstock
Нашлись среди комментаторов и такие, которым в принципе не нравится, когда вода льётся на них сверху. Поэтому они снимают лейку и поливают себя, держа её в руках. Кстати, Лайф поинтересовался у преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин, а как всё же верно принимать душ?
Существует разница, как принимать эти водные процедуры. В воде, которая течёт из наших труб, много солей кальция и магния, из-за чего шампунь хуже мылится и его требуется больше для достижения очищения. Также из-за такой воды кожа больше сушится, а волосы секутся. Как принимать душ — это дело привычки, но правильнее лицом. Так вы и сможете регулировать температуру воду, и добираться до мыла удобнее. После такого душа только не забудьте лицо помазать увлажняющим кремом для улучшения её тонуса
Александр Умнов — преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург
В итоге можно сказать, что каждый имеет свои предпочтения и привычки, когда дело касается принятия душа. Важно уважать выбор каждого человека и давать ему возможность наслаждаться душевым процессом так, как удобно.
Как правильно мыть голову
Фото © Shutterstock
Действительно принципиальный совет: ополаскивайте волосы в душе холодной водой! Если хотите, чтобы больше питательных веществ проникло в кожу головы и волосяные фолликулы, используйте кондиционер и смывайте его холодной водой. Поскольку холодная вода закрывает поры, находящиеся на коже головы и волосах, больше полезных веществ смогут попасть внутрь волосяных стержней.
Хирурги по пересадке волос объясняют: на поверхности волосяных стержней находится кутикула, которая напоминает черепицу на крыше. Эти "щитки" открываются и закрываются в зависимости от температуры воды, которую вы используете при мытье волос.
Лучше всего начать со смывания шампуня тёплой водой, чтобы открыть поры и волосяные фолликулы. Температура воды должна быть около 40 градусов по Цельсию. Затем нанесите кондиционер и оставьте его на волосах на указанное время.
В "Тиктоке" разгорелся спор о том, как правильно принимать душ. Фото © Shutterstock
Когда вы готовы смыть кондиционер, смените тёплую воду на прохладную и бережно смойте кондиционер. Температура прохладной воды должна быть около 21 градуса по Цельсию. Важно не использовать горячую или слишком холодную воду, чтобы не повредить кожу или волосы.
Смывание кондиционера холодной водой поможет удержать влагу в волосах и сделает их менее вьющимися. Кроме того, закрытие пор на поверхности волосяных стержней придаст вашим волосам более гладкий и здоровый вид. Чтобы получить максимальный эффект, используйте качественный кондиционер без вредных химических добавок.