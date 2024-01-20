Терапевт раскрыла, почему опасно долго принимать ванну
Терапевт Винарская: Долгий приём горячей ванны приводит к перегреву организма
Долгий приём горячей ванны может привести к перегреву организма и спровоцировать головокружение, учащение сердцебиения и обмороки, заявила терапевт Наталья Винарская. По её словам, идеальный промежуток составляет 15–20 минут.
"Важно учитывать, что горячая вода усиливает потоотделение, что может привести к обезвоживанию. Поэтому, если вы проводите в ванне более 20 минут, следует взять с собой стакан чистой воды, чтобы восполнить потерю жидкости", — отметила терапевт сервиса "Доктис" в беседе с "Газетой.ru".
Эксперт посоветовала принимать горячие ванны не больше трёх раз в неделю, иначе нарушится защитный барьер кожи. Дело в том, что пар удаляет естественные масла, которые сохраняют влагу. В результате кожа может стать сухой и более уязвимой к раздражениям, подчеркнула врач.
Людей с низким артериальным давлением и аллергиков специалист призвала отказаться от этой процедуры. По словам Винарской, горячая вода расширяет кровеносные сосуды и может усилить головную боль.
"Многие пенные ванны содержат ароматизаторы и химические вещества, которые могут вызвать раздражение, а соль имеет свойство вытягивать из кожи влагу. Поэтому, выбирая средства для пенных ванн, стоит отдавать предпочтение эмолентам и гипоаллергенным продуктам с нейтральным составом", — порекомендовала терапевт.
Отказаться от горячих ванн лучше и тем, у кого обострились кожные заболевания. Также эксперт подчеркнула, что химические вещества могут нарушать микрофлору половых органов.
Ранее Лайф писал, что страдающие от мигрени люди могут значительно облегчить своё состояние при помощи горячих ванн для ног и рук. К такому выводу пришёл коллектив иностранных неврологов.