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20 января, 09:48

Терапевт раскрыла, почему опасно долго принимать ванну

Терапевт Винарская: Долгий приём горячей ванны приводит к перегреву организма

Долгий приём горячей ванны может привести к перегреву организма и спровоцировать головокружение, учащение сердцебиения и обмороки, заявила терапевт Наталья Винарская. По её словам, идеальный промежуток составляет 15–20 минут.

"Важно учитывать, что горячая вода усиливает потоотделение, что может привести к обезвоживанию. Поэтому, если вы проводите в ванне более 20 минут, следует взять с собой стакан чистой воды, чтобы восполнить потерю жидкости", — отметила терапевт сервиса "Доктис" в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт посоветовала принимать горячие ванны не больше трёх раз в неделю, иначе нарушится защитный барьер кожи. Дело в том, что пар удаляет естественные масла, которые сохраняют влагу. В результате кожа может стать сухой и более уязвимой к раздражениям, подчеркнула врач.

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Людей с низким артериальным давлением и аллергиков специалист призвала отказаться от этой процедуры. По словам Винарской, горячая вода расширяет кровеносные сосуды и может усилить головную боль.

"Многие пенные ванны содержат ароматизаторы и химические вещества, которые могут вызвать раздражение, а соль имеет свойство вытягивать из кожи влагу. Поэтому, выбирая средства для пенных ванн, стоит отдавать предпочтение эмолентам и гипоаллергенным продуктам с нейтральным составом", — порекомендовала терапевт.

Отказаться от горячих ванн лучше и тем, у кого обострились кожные заболевания. Также эксперт подчеркнула, что химические вещества могут нарушать микрофлору половых органов.

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Freepik

Никита Осипов
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