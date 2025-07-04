«Герой нашего времени»: Виктория Дайнеко назвала своего любимого политика
Певица Виктория Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления Сергея Лаврова
Виктория Дайнеко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko
Популярная российская певица Виктория Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Артистка вместе с супругом уверены, что политик является героем нашего времени в сфере дипломатии. Особенно им по душе видеоролики с участием министра иностранных дел.
Виктория Дайнеко призналась, что ей нравится Сергей Лавров. Видео © Пятый канал
«Мне так понравилось его недавнее видео, которое сейчас очень популярно в соцсетях, на тему того, что: «Вас сейчас так сильно беспокоит наш конфликт, так представьте, что мы — это совсем другая страна. И как бы он вас так сильно волновал». Да, я, кстати, поддерживаю», — подчеркнула собеседница Пятого канала.
Кроме того, исполнительница отметила, что им с супругом нравится пересылать друг другу новости, а потом обсуждать их. К слову, свою дочь Дайнеко тоже не ограничивает в потреблении контента.
Напомним, в конце апреля Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз, избранником актрисы стал бизнесмен Беркели Овезов. Радостные фотографии с церемонии бракосочетания и из ресторана исполнительница опубликовала в своих соцсетях. Сама регистрация брака и обмен кольцами состоялись в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village».