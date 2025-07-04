«Герой нашего времени»: Виктория Дайнеко назвала своего любимого политика

Популярная российская певица Виктория Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Артистка вместе с супругом уверены, что политик является героем нашего времени в сфере дипломатии. Особенно им по душе видеоролики с участием министра иностранных дел.

Виктория Дайнеко призналась, что ей нравится Сергей Лавров. Видео © Пятый канал

«Мне так понравилось его недавнее видео, которое сейчас очень популярно в соцсетях, на тему того, что: «Вас сейчас так сильно беспокоит наш конфликт, так представьте, что мы — это совсем другая страна. И как бы он вас так сильно волновал». Да, я, кстати, поддерживаю», — подчеркнула собеседница Пятого канала.

Кроме того, исполнительница отметила, что им с супругом нравится пересылать друг другу новости, а потом обсуждать их. К слову, свою дочь Дайнеко тоже не ограничивает в потреблении контента.