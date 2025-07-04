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4 июля, 10:06

«Герой нашего времени»: Виктория Дайнеко назвала своего любимого политика

Певица Виктория Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления Сергея Лаврова

Виктория Дайнеко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

Виктория Дайнеко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

Популярная российская певица Виктория Дайнеко призналась, что ей нравятся заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Артистка вместе с супругом уверены, что политик является героем нашего времени в сфере дипломатии. Особенно им по душе видеоролики с участием министра иностранных дел.

Виктория Дайнеко призналась, что ей нравится Сергей Лавров. Видео © Пятый канал

«Мне так понравилось его недавнее видео, которое сейчас очень популярно в соцсетях, на тему того, что: «Вас сейчас так сильно беспокоит наш конфликт, так представьте, что мы — это совсем другая страна. И как бы он вас так сильно волновал». Да, я, кстати, поддерживаю», — подчеркнула собеседница Пятого канала.

Кроме того, исполнительница отметила, что им с супругом нравится пересылать друг другу новости, а потом обсуждать их. К слову, свою дочь Дайнеко тоже не ограничивает в потреблении контента.

Виктория Дайнеко разрыдалась перед концертом для бойцов СВО
Виктория Дайнеко разрыдалась перед концертом для бойцов СВО

Напомним, в конце апреля Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз, избранником актрисы стал бизнесмен Беркели Овезов. Радостные фотографии с церемонии бракосочетания и из ресторана исполнительница опубликовала в своих соцсетях. Сама регистрация брака и обмен кольцами состоялись в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Борис Эльфанд
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