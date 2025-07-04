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4 июля, 11:06

Три украинца притворились дровами и попытались сбежать в Европу, но дело не выгорело

Три украинца пытались сбежать из страны в прицепе грузовика с дровами

Обложка © Telegram / Госпогранслужба Украины

Обложка © Telegram / Госпогранслужба Украины

Три украинца попытались сбежать из страны, спрятавшись в прицепе грузовика, который вёз дрова. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Побег в прицепе с брёвнами. Видео © Госпогранслужба Украины

Таким нехитрым способом они добрались лишь до Одессы. За поездку каждый из них отвалил 9,3 тысячи долларов (около 700 тысяч рублей). Оказавшись в Европе, они должны были доплатить ещё по 1,2 тысячи баксов, но не сложилось.

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Некоторые более продуманные украинцы изобретают более тонкие способы. Ранее гражданин Украины женился на своей тёще, чтобы сбежать в Европу от насильственной мобилизации. Их раскусили на допросе, когда молодожёны по-разному рассказывали свою историю любви.

Владимир Озеров
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