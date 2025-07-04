Три украинца притворились дровами и попытались сбежать в Европу, но дело не выгорело

Три украинца попытались сбежать из страны, спрятавшись в прицепе грузовика, который вёз дрова. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Побег в прицепе с брёвнами. Видео © Госпогранслужба Украины

Таким нехитрым способом они добрались лишь до Одессы. За поездку каждый из них отвалил 9,3 тысячи долларов (около 700 тысяч рублей). Оказавшись в Европе, они должны были доплатить ещё по 1,2 тысячи баксов, но не сложилось.