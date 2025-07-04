Три украинца притворились дровами и попытались сбежать в Европу, но дело не выгорело
Три украинца пытались сбежать из страны в прицепе грузовика с дровами
Обложка © Telegram / Госпогранслужба Украины
Три украинца попытались сбежать из страны, спрятавшись в прицепе грузовика, который вёз дрова. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Побег в прицепе с брёвнами. Видео © Госпогранслужба Украины
Таким нехитрым способом они добрались лишь до Одессы. За поездку каждый из них отвалил 9,3 тысячи долларов (около 700 тысяч рублей). Оказавшись в Европе, они должны были доплатить ещё по 1,2 тысячи баксов, но не сложилось.
Некоторые более продуманные украинцы изобретают более тонкие способы. Ранее гражданин Украины женился на своей тёще, чтобы сбежать в Европу от насильственной мобилизации. Их раскусили на допросе, когда молодожёны по-разному рассказывали свою историю любви.