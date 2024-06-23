На Украине назвали число уклонистов, пытающихся сбежать каждый день
Госпогранслужба: С Украины каждый день пытаются сбежать свыше 100 уклонистов
Каждый день с Украины пытаются выехать свыше 100 уклонистов. Об этом рассказал начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук, слова которого приводит УНИАН.
Военнообязанные мужчины стараются покинуть Украину как через КПП, так и через необорудованные участки границы. Большую часть таких людей задерживают пограничники. Нарушителей подвергают штрафу, а вот организаторам "побегов" приходится тяжелее — им уже светит уголовка.
Ранее появилась информация, что украинские ТЦК начали мобилизовать даже сотрудников предприятий ВПК страны, которые имеют право бронировать от мобилизации до 100% своего персонала. Не прекращается и "отлов" людей в городах. Так, Киев уже вдвое превысил мобилизационный план, забирая мужчин прямо с улиц.
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