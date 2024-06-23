На Украине назвали число уклонистов, пытающихся сбежать каждый день

Каждый день с Украины пытаются выехать свыше 100 уклонистов. Об этом рассказал начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук, слова которого приводит УНИАН.

Военнообязанные мужчины стараются покинуть Украину как через КПП, так и через необорудованные участки границы. Большую часть таких людей задерживают пограничники. Нарушителей подвергают штрафу, а вот организаторам "побегов" приходится тяжелее — им уже светит уголовка.