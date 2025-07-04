В Москве прошло награждение лауреатов юбилейной премии «Медиа-Менеджер России»

В Москве, 3 июля, прошла торжественная церемония вручения 25-й, юбилейной премии «Медиа-Менеджер России». Это мероприятие стало чествованием выдающихся деятелей отрасли, тех, кто определяет направление развития медиапространства страны, устанавливает новые тенденции, вдохновляет коллективы и достигает впечатляющих успехов в быстро меняющемся медиабизнесе.

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Четверть века Премия чествует лидеров индустрии — тех, кто формирует медиаповестку страны, задаёт тренды, ведёт за собой команды и добивается выдающихся результатов в условиях постоянно меняющегося медиарынка. Как отметил организатор, Председатель Оргкомитета Премии Джемир Дегтяренко:

«В первую очередь хотел бы поздравить лауреатов 25 юбилейной Премии «Медиа-Менеджер России». Так держать! В этом году по решению Попечительского Совета премии мы решили определить лучших из лучших медиаменеджеров страны по следующим направлениям, а именно в медиа, рекламе и коммуникациях и выбрали по три управленца. И так у нас есть Топ-9 Лучших медиаменеджеров России»

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Топ -9 «Лучшие Медиаменеджеры России»

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Медиа

Эрнст Константин , «Первый канал»

, «Первый канал» Олег Добродеев , ВГТРК

, ВГТРК Гусев Павел, «Московский комсомолец»

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Реклама

Пискарев Сергей, АКАР

АКАР Коптев Сергей, ГК «Родная речь»

ГК «Родная речь» Веселкова Екатерина, «ГПМ Реклама»

Коммуникации

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Баранников Андрей, Коммуникационное агентство SPN Communications

Коммуникационное агентство SPN Communications Леонтьев Михаил , НК «Роснефть»

, НК «Роснефть» Захарова Мария, МИД России

В рамках премии Организаторы поздравили коллег по цеху у кого в этом году, тоже отмечают круглые даты:

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«Комсомольская правда» —100 лет

—100 лет «Российская газета» — 35 лет

— 35 лет «Коммерсантъ» — 35 лет

— 35 лет Группа АДВ — 30 лет

— 30 лет Радио «Серебряный дождь» — 30 лет

«Серебряный дождь» — 30 лет RT — 20 лет

— 20 лет Телеканал «Звезда» — 20 лет

«Звезда» — 20 лет «Матч ТВ» — 10 лет

Ведущими вечера выступили легендарные «Мурзилки» с Авторадио, а музыкальное оформление обеспечил квартет Румянцева.

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Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Как отметил партнер Премии председатель совета директоров ГК «Стилобат» Лев Мазараки: «Информационный ландшафт под воздействием современных технологий очень быстро меняется. Это требует от журналиста не только скорости, но безупречной дисциплины, умения точно расставить акценты, отделять рыночный шум от реальных трендов, проверять достоверность фактов. Номинанты Премии демонстрируют именно такой подход и тем самым помогают инвесторам принимать взвешенные решения»

Лауреатами 2025 года стали:

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МЕДИА

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Иксанов Максим, Генеральный директор News Media Holding

Генеральный директор News Media Holding Иванова Анна, Директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»

Директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Пшеничная Евгения, Директор по продажам проектов Men Today и «ТехИнсайдер», Медиахолдинг Independent Media

Фото © Предоставлено Life.ru

ЦИФРОВЫЕ ИЗДАТЕЛИ

Коган Евгений , Основатель Bitkogan

, Основатель Bitkogan Василенок Никита, Главный редактор сайта «ТехИнсайдер», Медиахолдинг Independent Media

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИА

Макаренков Никита , Главный редактор объединенной редакции сетевых изданий «Комсомольская правда – Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон», Медиагруппа «Комсомольская правда»

, Главный редактор объединенной редакции сетевых изданий «Комсомольская правда – Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон», Медиагруппа «Комсомольская правда» Масленникова Марина, Генеральный директор OOO «АиФ в Перми»

Генеральный директор OOO «АиФ в Перми» Балюк Анна, Шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»

Шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя» Гурская Анжелика, Директор Северо-Западного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

Директор Северо-Западного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Смирнов Кирилл, Генеральный директор АО «Петроцентр» - главный редактор газеты «Петербургский дневник» и сетевого СМИ spbdnevnik.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Калашников Иван, Заместитель генерального продюсера телеканала ТНТ

Заместитель генерального продюсера телеканала ТНТ Леонов Вячеслав, Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ»

Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Труфанова Александра, Главный редактор телеканала RU.TV

Главный редактор телеканала RU.TV Дорогонова Светлана, Руководитель управления продаж и коммуникаций с телеканалами, ГПМ Реклама

Руководитель управления продаж и коммуникаций с телеканалами, ГПМ Реклама Голдаева Елена, Маркетинг-директор ТВ-3

Фото © Предоставлено Life.ru

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ

Михно Виктория, Генеральный директор PREMIER

Фото © Предоставлено Life.ru

РАДИО

Шемякин Владимир, Генеральный директор Ассоциации содействия развитию участников медиабизнеса "Медиа Траст"

Генеральный директор Ассоциации содействия развитию участников медиабизнеса "Медиа Траст" Приворотский Виктор, Программный директор Детского радио, ГПМ Радио

Программный директор Детского радио, ГПМ Радио Андреевская Светлана, Заместитель главного редактора, руководитель службы информации Радио «Комсомольская правда»

Заместитель главного редактора, руководитель службы информации Радио «Комсомольская правда» Кухлевский Роман, Программный директор, главный редактор радио Хит FM

Фото © Предоставлено Life.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ ПАРТНËРЫ

Иванов Сергей, Генеральный директор RUTUBE

Генеральный директор RUTUBE Артемьева Юлия, Генеральный директор ООО «Меркатор Анимэйшн»

Генеральный директор ООО «Меркатор Анимэйшн» Михалевская Татьяна, Учредитель, Управляющий партнер ООО «Чистый код»

Учредитель, Управляющий партнер ООО «Чистый код» Никольский Иван, Генеральный директор Exponic

Фото © Предоставлено Life.ru

МЕДИАСЕЛЛЕРЫ

Богдан Екатерина, Генеральный директор, соучредитель «ЭКРАН»

Генеральный директор, соучредитель «ЭКРАН» Пейсахзон Яков, Директор Авито Реклама

Директор Авито Реклама Дмитриева Наталья, Генеральный директор СберСеллер

Генеральный директор СберСеллер Бабков Владимир, Генеральный директор ООО «ЭВЕРЕСТ»

Фото © Предоставлено Life.ru

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

Ваяс Димитрис, Генеральный директор АДВ Медиа

Генеральный директор АДВ Медиа Туровец Василий, Управляющий партнёр SkyAlliance

Фото © Предоставлено Life.ru

АНАЛИТИКА/ИССЛЕДОВАНИЯ

Самолет Виталий, Вице-президент по стратегическому развитию Коммуникационная группа PROGRESS

Фото © Предоставлено Life.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ/СПОНСОРСТВО

Новицкая Виктория, Руководитель отдела сопровождения коммерческих проектов Инсайт Люди

OUT OF HOME

Фото © Предоставлено Life.ru

Чуйкова Дарья, Генеральный директор HD Outdoor

КОММУНИКАЦИИ

Тимофеева Ольга, Директор по маркетингу и PR, ГПМ Реклама

Директор по маркетингу и PR, ГПМ Реклама Темникова Юлия, Советник заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена

Советник заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена Медведева Ольга, PR-директор ТВ-3

PR-директор ТВ-3 Мартынова Елена, Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании ПАО «МегаФон»

Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании ПАО «МегаФон» Мовсесян Екатерина, Генеральный директор КРОС

Генеральный директор КРОС Матюхин Юрий, Директор по внешним коммуникациям АО «Газстройпром»

Фото © Предоставлено Life.ru

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

Горбунцов Михаил, Медиадиректор Т-Банк

Медиадиректор Т-Банк Пушко Наталия, Директор по маркетингу ГК «Аскона»

Директор по маркетингу ГК «Аскона» Лебедев Александр, Директор по маркетингу ГК ФСК

Директор по маркетингу ГК ФСК Курочкина Анна, Директор по маркетингу АО «АВТОВАЗ»

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Иванов Алексей, Президент Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП)

Президент Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) Соловьёв Владимир, Председатель «Союза журналистов России»

Председатель «Союза журналистов России» Куприянов Александр , Главный редактор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

, Главный редактор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Заграничная Елена, Директор по размещению рекламы в прессе Группа компаний «Родная Речь»

Фото © Предоставлено Life.ru

ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИАБИЗНЕСА

Залунина Мария, Руководитель направления КСО Национальная Медиа Группа

Руководитель направления КСО Национальная Медиа Группа Шахнес Татьяна, Старший директор по PR и ESG проектам ООО «ЛГ Электроникс РУС»

Старший директор по PR и ESG проектам ООО «ЛГ Электроникс РУС» Литовченко Вячеслав, Генеральный директор Совкомбанк Технологии, лидер проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро»