В Москве прошло награждение лауреатов юбилейной премии «Медиа-Менеджер России»
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В Москве, 3 июля, прошла торжественная церемония вручения 25-й, юбилейной премии «Медиа-Менеджер России». Это мероприятие стало чествованием выдающихся деятелей отрасли, тех, кто определяет направление развития медиапространства страны, устанавливает новые тенденции, вдохновляет коллективы и достигает впечатляющих успехов в быстро меняющемся медиабизнесе.
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Четверть века Премия чествует лидеров индустрии — тех, кто формирует медиаповестку страны, задаёт тренды, ведёт за собой команды и добивается выдающихся результатов в условиях постоянно меняющегося медиарынка. Как отметил организатор, Председатель Оргкомитета Премии Джемир Дегтяренко:
«В первую очередь хотел бы поздравить лауреатов 25 юбилейной Премии «Медиа-Менеджер России». Так держать! В этом году по решению Попечительского Совета премии мы решили определить лучших из лучших медиаменеджеров страны по следующим направлениям, а именно в медиа, рекламе и коммуникациях и выбрали по три управленца. И так у нас есть Топ-9 Лучших медиаменеджеров России»
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Топ -9 «Лучшие Медиаменеджеры России»
Фото © Предоставлено Life.ru
Медиа
- Эрнст Константин, «Первый канал»
- Олег Добродеев, ВГТРК
- Гусев Павел, «Московский комсомолец»
Фото © Предоставлено Life.ru
Реклама
- Пискарев Сергей, АКАР
- Коптев Сергей, ГК «Родная речь»
- Веселкова Екатерина, «ГПМ Реклама»
Коммуникации
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- Баранников Андрей, Коммуникационное агентство SPN Communications
- Леонтьев Михаил, НК «Роснефть»
- Захарова Мария, МИД России
В рамках премии Организаторы поздравили коллег по цеху у кого в этом году, тоже отмечают круглые даты:
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- «Комсомольская правда» —100 лет
- «Российская газета» — 35 лет
- «Коммерсантъ» — 35 лет
- Группа АДВ — 30 лет
- Радио «Серебряный дождь» — 30 лет
- RT — 20 лет
- Телеканал «Звезда» — 20 лет
- «Матч ТВ» — 10 лет
Ведущими вечера выступили легендарные «Мурзилки» с Авторадио, а музыкальное оформление обеспечил квартет Румянцева.
Фото © Предоставлено Life.ru
Фото © Предоставлено Life.ru
Фото © Предоставлено Life.ru
Как отметил партнер Премии председатель совета директоров ГК «Стилобат» Лев Мазараки: «Информационный ландшафт под воздействием современных технологий очень быстро меняется. Это требует от журналиста не только скорости, но безупречной дисциплины, умения точно расставить акценты, отделять рыночный шум от реальных трендов, проверять достоверность фактов. Номинанты Премии демонстрируют именно такой подход и тем самым помогают инвесторам принимать взвешенные решения»
Лауреатами 2025 года стали:
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МЕДИА
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- Иксанов Максим, Генеральный директор News Media Holding
- Иванова Анна, Директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»
- Пшеничная Евгения, Директор по продажам проектов Men Today и «ТехИнсайдер», Медиахолдинг Independent Media
Фото © Предоставлено Life.ru
ЦИФРОВЫЕ ИЗДАТЕЛИ
- Коган Евгений, Основатель Bitkogan
- Василенок Никита, Главный редактор сайта «ТехИнсайдер», Медиахолдинг Independent Media
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИА
- Макаренков Никита, Главный редактор объединенной редакции сетевых изданий «Комсомольская правда – Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон», Медиагруппа «Комсомольская правда»
- Масленникова Марина, Генеральный директор OOO «АиФ в Перми»
- Балюк Анна, Шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»
- Гурская Анжелика, Директор Северо-Западного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
- Смирнов Кирилл, Генеральный директор АО «Петроцентр» - главный редактор газеты «Петербургский дневник» и сетевого СМИ spbdnevnik.ru
Фото © Предоставлено Life.ru
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
- Калашников Иван, Заместитель генерального продюсера телеканала ТНТ
- Леонов Вячеслав, Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ»
- Труфанова Александра, Главный редактор телеканала RU.TV
- Дорогонова Светлана, Руководитель управления продаж и коммуникаций с телеканалами, ГПМ Реклама
- Голдаева Елена, Маркетинг-директор ТВ-3
Фото © Предоставлено Life.ru
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ
- Михно Виктория, Генеральный директор PREMIER
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РАДИО
- Шемякин Владимир, Генеральный директор Ассоциации содействия развитию участников медиабизнеса "Медиа Траст"
- Приворотский Виктор, Программный директор Детского радио, ГПМ Радио
- Андреевская Светлана, Заместитель главного редактора, руководитель службы информации Радио «Комсомольская правда»
- Кухлевский Роман, Программный директор, главный редактор радио Хит FM
Фото © Предоставлено Life.ru
ОТРАСЛЕВЫЕ ПАРТНËРЫ
- Иванов Сергей, Генеральный директор RUTUBE
- Артемьева Юлия, Генеральный директор ООО «Меркатор Анимэйшн»
- Михалевская Татьяна, Учредитель, Управляющий партнер ООО «Чистый код»
- Никольский Иван, Генеральный директор Exponic
Фото © Предоставлено Life.ru
МЕДИАСЕЛЛЕРЫ
- Богдан Екатерина, Генеральный директор, соучредитель «ЭКРАН»
- Пейсахзон Яков, Директор Авито Реклама
- Дмитриева Наталья, Генеральный директор СберСеллер
- Бабков Владимир, Генеральный директор ООО «ЭВЕРЕСТ»
Фото © Предоставлено Life.ru
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
- Ваяс Димитрис, Генеральный директор АДВ Медиа
- Туровец Василий, Управляющий партнёр SkyAlliance
Фото © Предоставлено Life.ru
АНАЛИТИКА/ИССЛЕДОВАНИЯ
- Самолет Виталий, Вице-президент по стратегическому развитию Коммуникационная группа PROGRESS
Фото © Предоставлено Life.ru
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ/СПОНСОРСТВО
- Новицкая Виктория, Руководитель отдела сопровождения коммерческих проектов Инсайт Люди
OUT OF HOME
Фото © Предоставлено Life.ru
- Чуйкова Дарья, Генеральный директор HD Outdoor
КОММУНИКАЦИИ
- Тимофеева Ольга, Директор по маркетингу и PR, ГПМ Реклама
- Темникова Юлия, Советник заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена
- Медведева Ольга, PR-директор ТВ-3
- Мартынова Елена, Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании ПАО «МегаФон»
- Мовсесян Екатерина, Генеральный директор КРОС
- Матюхин Юрий, Директор по внешним коммуникациям АО «Газстройпром»
Фото © Предоставлено Life.ru
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
- Горбунцов Михаил, Медиадиректор Т-Банк
- Пушко Наталия, Директор по маркетингу ГК «Аскона»
- Лебедев Александр, Директор по маркетингу ГК ФСК
- Курочкина Анна, Директор по маркетингу АО «АВТОВАЗ»
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
- Иванов Алексей, Президент Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП)
- Соловьёв Владимир, Председатель «Союза журналистов России»
- Куприянов Александр, Главный редактор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
- Заграничная Елена, Директор по размещению рекламы в прессе Группа компаний «Родная Речь»
Фото © Предоставлено Life.ru
ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИАБИЗНЕСА
- Залунина Мария, Руководитель направления КСО Национальная Медиа Группа
- Шахнес Татьяна, Старший директор по PR и ESG проектам ООО «ЛГ Электроникс РУС»
- Литовченко Вячеслав, Генеральный директор Совкомбанк Технологии, лидер проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро»
Ранее в Москве состоялась церемония награждения победителей премии в области интернет-контента ИРИ. Проекты RT были удостоены наград в двух категориях. Подкаст «История России», где Владимир Мединский рассказывает об отечественной истории от Рюрика до Александра Невского, был признан лучшим в своей номинации. В категории «Вирусный контент» награду получил проект «С нами бог!», который освещает многообразие религий России на фоне военных действий.