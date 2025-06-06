В Москве наградили победителей премии интернет-контента ИРИ

В киноконцертном комплексе «Мосфильм» состоялась церемония награждения IV Национальной премии интернет-контента, организованной Институтом развития интернета (ИРИ). Мероприятие прошло 5 июня.

Проекты RT получили награды сразу в двух номинациях. Лучшим подкастом признали проект «История России», в котором Владимир Мединский рассказывает отечественную историю от Рюрика до Александра Невского. А в номинации «Вирусный контент» наградили проект «С нами бог!», который показывает разнообразие религий России в условиях военных действий.

В номинации «Быть человеком» победителем стал популярный блогер Рустам Набиев, награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Специальная номинация «Искусство просвещать» была присуждена блогу и подкастам священника Павла Островского. Композиция «Сигма бой» юных исполнительниц Betsy и Марии Янковской была признана лучшей в специальной номинации «Мир должен знать».

Фильм «Последний богатырь. Наследие» стал победителем в категории «Культурный код», награду вручила министр культуры РФ Ольга Любимова. Проект студии «Военфильм» и Кинопарка «Москино» «По зову сердца» выиграл в специальной номинации «Время героев», а документальный сериал «У края бездны» был отмечен в категории «Сила в правде».

В номинации «Видеоролик до трёх минут» победил ролик «Настоящий Дед Мороз» от VK/проекта «Жить». Короткометражный фильм «Про людей и про войну. Кресты» стал лучшим в категории «Короткометражный проект», а «Беспощадный пиарщик» был признан лучшим в номинации «Telegram-канал». В категории «Спецпроект в интернет-СМИ» победил мультимедийный проект «Линия надрыва» от «Комсомольской правды».

Анимационный сериал «Белые сны» был назван лучшим в номинации «Анимационный контент», а проект «Любопытная Варвара» стал победителем в категории «Игровой сериал до 30 минут». В номинации «Проект в вертикальном формате» победил сериал «Осталась одна Таня», а шпионская драма о майоре КГБ «ГДР» одержала победу в категории «Игровой сериал более 30 минут».

Шоу «Папаши» выиграло в номинации «Non-scripted проект». В номинации «Блог» победил медицинский просветительский проект Александра Дзидзарии, пропагандирующий здоровый образ жизни. Композиция «Воля» певицы MIRAVI была названа лучшей в категории «Музыкальный трек». Документальный сериал «Нефть» стал лучшим в номинации «Документальный проект», а музыкальный трибьют «Голос мой услышь», посвящённый великому певцу Муслиму Магомаеву и памяти жертв теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», был объявлен победителем в номинации «Социальная интернет-акция».