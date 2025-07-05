Начинают перечислять новые социальные выплаты. Кто и сколько получит? С 1 июля начали действовать новые меры социальной поддержки. К ним относятся разовые выплаты, ежемесячные пособия и компенсации. Кроме того, началась индексация ряда действующих выплат. Кто получит прибавку? 4 июля, 21:20 С 1 июля начали перечислять новые социальные выплаты. Обложка © Life.ru

Начинается перечисление новых мер социальной поддержки на региональном уровне. Например, в Нижегородской области вступил в силу закон, который предусматривает дополнительную помощь семьям с детьми. Об этом сообщила юрист Елена Кузнецова.

— Важная мера поддержки — это региональный семейный капитал, который появился в Нижегородской области. Его получат семьи, в которых родится или будет усыновлен ребёнок с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года, — обратила внимание Елена Кузнецова.

Она подчеркнула, что суммы социальной выплаты достаточно ощутимы. Это ежемесячные выплаты от 10 000 до 30 000 рублей. Кроме того, можно рассчитывать на целевые выплаты. Тут суммы достигают 1 млн рублей. Меры поддержки различаются в зависимости от категории получателей.

Получить деньги можно двумя способами — в виде зарплаты родителя или сертификата и зарплаты родителя. Вариации могут быть различными. Например, за первого ребёнка выплачивают только зарплату родителя. Это 10 000 рублей в месяц. Делать выплаты будут в течение трёх лет. Когда речь идёт о последующих детях, то вариантов больше. Так, если в семье родился второй ребёнок, то можно получить сертификат на 500 000 рублей и зарплату родителя в течение 15 месяцев. Выплата составит 20 000 рублей в месяц. Есть и другой вариант — без сертификата, но с зарплатой родителя в течение трёх лет. В этом случае ежемесячно будут платить 22 000 рублей.

Чтобы получить выплату за рождение ребёнка, обязательно нужно зарегистрировать в ЗАГСе Нижегородской области. Обратиться за выплатами можно не сразу, но сделать это нужно в течение 12 месяцев со дня рождения ребёнка.

Также необходимо оформить свидетельство «Основа», подав заявление в региональное учреждение соцзащиты. Это можно сделать лично, через МФЦ или портал «Госуслуги». Решение о предоставлении выплат будет принято в течение 15 дней, а получателю выдадут свидетельство. После этого нужно будет обратиться в органы соцзащиты, приложив документы, которые показывают, на что будут потрачены выплаты. Дело в том, что сертификаты можно использовать на определённые цели. Например, на покупку жилья, подключение газа или образование ребёнка.

В Калининградской области появилась новая мера поддержки семей с детьми, связанная с получением земельного участка. Теперь многодетные семьи, имеющие право на бесплатный земельный участок, смогут вместо него получить единовременную денежную выплату.

Деньги можно использовать не только на покупку земельного участка. Они могут пойти на оплату первоначального взноса или погашение основной суммы по ипотеке, на покупку жилья в рассрочку по договору купли-продажи.

Размер региональной выплаты составляет 400 000 рублей. При этом муниципалитеты из средств местного бюджета могут вводить дополнительные меры поддержки. Например, в Калининграде будет предоставляться ещё одна выплата, которая составит 200 000 рублей.

При этом право многодетных семей на выделение земельного участка от муниципального образования сохраняется до получения выплаты. Обращаться за назначением выплаты нужно в отделение Центра социальной поддержки населения.

Если говорить о федеральном уровне, то в Социальном фонде России сообщили, что подготовлен законопроект. Из него следует, что уход за всеми детьми будет учитываться в стаж без ограничений. На данный момент в стаж идёт максимум шесть лет, то есть учитывается уход за четырьмя детьми. Кроме того, законопроект предусматривает формирование пенсионных коэффициентов за каждого ребёнка, в том числе пятого, шестого и всех последующих.

— Есть в законопроекте и норма, приравнивающая к Героям Труда матерей-героинь. Это женщины, родившие или усыновившие 10 и более детей. Они будут получать ежемесячную денежную выплату, размер которой сегодня — 72 000 рублей, — пояснили в СФР.

Также стоит отметить, что уже на этапе беременности семьям положена финансовая помощь. СФР назначает два единовременных пособия: по беременности и родам, а также при рождении ребёнка. Семьям с невысокими доходами, которые ждут появления ребёнка, выплачивают единое пособие. Для будущих мам размер выплаты в 2025 году в среднем по России составляет от 9700 до 19 300 рублей.

Пособие при рождении ребёнка получить может не только мама, но и папа. Базовая выплата составляет 26 900 рублей.

Авторы Нина Важдаева