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4 июля, 12:12

В Краснодаре прогремел взрыв на территории университета

SHOT: В Краснодаре взорвался автомобиль на территории КубГТУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patricia Perez R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patricia Perez R

В Краснодаре произошёл взрыв. Как сообщает SHOT, ЧП случилось на территории Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ).

По данным телеграм-канала, рванул автомобиль. Предварительная причина — разгерметизация газового баллона. В результате инцидента, предварительно, никто не пострадал.

Взрыв произошёл в полицейском колледже в Ингушетии
Взрыв произошёл в полицейском колледже в Ингушетии

Ранее взрыв произошёл в автомобиле в центре Москвы. Life.ru публиковал видео со сгоревшей дотла машиной.

Никита Никонов
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