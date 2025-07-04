В Краснодаре прогремел взрыв на территории университета

В Краснодаре произошёл взрыв. Как сообщает SHOT, ЧП случилось на территории Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ).

По данным телеграм-канала, рванул автомобиль. Предварительная причина — разгерметизация газового баллона. В результате инцидента, предварительно, никто не пострадал.