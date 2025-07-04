В Краснодаре прогремел взрыв на территории университета
SHOT: В Краснодаре взорвался автомобиль на территории КубГТУ
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В Краснодаре произошёл взрыв. Как сообщает SHOT, ЧП случилось на территории Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ).
По данным телеграм-канала, рванул автомобиль. Предварительная причина — разгерметизация газового баллона. В результате инцидента, предварительно, никто не пострадал.
Ранее взрыв произошёл в автомобиле в центре Москвы. Life.ru публиковал видео со сгоревшей дотла машиной.