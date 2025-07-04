Изгородь и табличка «Входа нет»: Самые современные истребители Британии охраняет «бабушкин забор»

Одна из главных баз британских ВВС, где стоят истребители F-35, обнесена забором высотой полтора метра. На двух других базах, на которые «точит зуб» пропалестинская организация Palestine Action, взлётно-посадочные полосы «надёжно» защищены садовыми изгородями, деревянными заборами или гордым духом королевской семьи. Об этом сообщает The Telegraph.

Чтобы обнаружить уязвимости, никакой доступ к секретным материалам не нужен, — всё это прекрасно видно через Google Street View.

Авторы указали, что на важнейшей базе Королевских ВВС, с которой Британия ведёт разведку, 700-метровый участок периметра у взлётной полосы окружает изгородь, а также заборы из железа и дерева. Туда можно легко заглянуть, если вы выше 170 см. Никакой колючей проволоки там тоже нет.

Рядом стоит ещё одна база с любопытным защитным сооружением — садовой изгородью высотой 180 см (тут уже понадобится табурет) и длиной 2,4 км. Там находятся эскадрильи истребителей RAF Typhoon.

Вернёмся к тем базам, которые своими целями считает организация Palestine Action. Первая — школа офицеров Королевских ВВС. Туда можно просто зайти пешком, поскольку периметр почти никак не защищён, если не считать трухлявый забор и сухие каменные стены. Единственное, что останавливает недоброжелателей — табличка с грозной надписью «Не входить».