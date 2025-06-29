Необычный улов: Мужчина нашёл гранаты в реке и скрылся с пятью
NTK: В Великобритании разыскивают мужчину, выловившего из реки семь гранат
Две гранаты, которые выпали у рыбака. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / West Mercia Police
Житель Великобритании обнаружил в реке семь боевых гранат, забрал пять из них и исчез. Сейчас его ищет полиция. Инцидент произошёл 21 июня в районе города Бирмингем. По данным Need To Know, мужчина занимался магнитной рыбалкой — искал металлы на дне реки с помощью специальной удочки. В какой-то момент он вытащил из воды семь ржавых ручных гранат. Пять из них он забрал с собой и ушёл, оставив ещё две на берегу.
На место происшествия прибыли полицейские, которые изъяли оставшиеся боеприпасы. Правоохранители разыскивают мужчину и через соцсети просят его немедленно выйти на связь.
Это не первый случай, когда находки из водоёмов ставят экспертов в тупик. Ранее в районе Марианской впадины рыбаки обнаружили неизвестное науке существо с мягкой кожей, крупными глазами и длинными плавниками. Биологи объяснили, что такие обитатели скрываются на экстремальных глубинах и редко попадают на поверхность.