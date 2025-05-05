Тайна Марианской впадины: Рыбаки наткнулись на неизвестное науке существо
Рыбаки выловили загадочное существо длиной 1,5 метра у Марианской впадины
В районе Марианской впадины обнаружено ранее неизвестное науке существо. Уникальную находку, запутавшуюся в рыболовных сетях, извлекли из глубин Тихого океана. Об этом рассказали в издании LADBible.
Этот полутораметровый обитатель морских глубин поражает своим внешним видом: мягкая кожа, крупные глаза, длинные плавники и необычные узоры покрывают его тело. По мнению исследователей, этот вид оставался неизученным из-за экстремальных условий, царящих на большой глубине.
Несмотря на холод, темноту и колоссальное давление, в районе Марианской впадины, вероятно, скрывается огромное количество неизученных организмов. Учёные намерены продолжить исследования этого уникального подводного мира, таящего в себе ещё множество открытий.
Ранее на берегу Куиджи, в австралийском городе Перт, нашли удивительное морское создание. Оно сразу же привлекло внимание местных жителей и пользователей социальных сетей. Многие решили, что это существо — инопланетное. Внешне оно похоже на акулу, но красного цвета. Голова плоская, а под рылом рот, как у ската.