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5 мая, 15:24

Тайна Марианской впадины: Рыбаки наткнулись на неизвестное науке существо

Рыбаки выловили загадочное существо длиной 1,5 метра у Марианской впадины

В районе Марианской впадины обнаружено ранее неизвестное науке существо. Уникальную находку, запутавшуюся в рыболовных сетях, извлекли из глубин Тихого океана. Об этом рассказали в издании LADBible.

Этот полутораметровый обитатель морских глубин поражает своим внешним видом: мягкая кожа, крупные глаза, длинные плавники и необычные узоры покрывают его тело. По мнению исследователей, этот вид оставался неизученным из-за экстремальных условий, царящих на большой глубине.

Несмотря на холод, темноту и колоссальное давление, в районе Марианской впадины, вероятно, скрывается огромное количество неизученных организмов. Учёные намерены продолжить исследования этого уникального подводного мира, таящего в себе ещё множество открытий.

Восемь инопланетян. Самые «внеземные» существа на Земле
Восемь инопланетян. Самые «внеземные» существа на Земле

Ранее на берегу Куиджи, в австралийском городе Перт, нашли удивительное морское создание. Оно сразу же привлекло внимание местных жителей и пользователей социальных сетей. Многие решили, что это существо — инопланетное. Внешне оно похоже на акулу, но красного цвета. Голова плоская, а под рылом рот, как у ската.

Обложка ©

freepik

Анастасия Никонорова
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