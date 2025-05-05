Тайна Марианской впадины: Рыбаки наткнулись на неизвестное науке существо

В районе Марианской впадины обнаружено ранее неизвестное науке существо. Уникальную находку, запутавшуюся в рыболовных сетях, извлекли из глубин Тихого океана. Об этом рассказали в издании LADBible.

Этот полутораметровый обитатель морских глубин поражает своим внешним видом: мягкая кожа, крупные глаза, длинные плавники и необычные узоры покрывают его тело. По мнению исследователей, этот вид оставался неизученным из-за экстремальных условий, царящих на большой глубине.