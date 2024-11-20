Загадочное «инопланетное существо» обнаружено на пляже Австралии

На побережье Куиджи, расположенном в австралийском городе Перт, был обнаружен необычный морской обитатель, который сразу привлёк внимание местных жителей и пользователей социальных сетей. Многие назвали его «инопланетным существом». Тело загадочного животного напоминало акулье, но имело красный оттенок, а голова была плоской, с расположенным под рылом ртом, как у ската.

Сотрудник Австралийского общества охраны морской среды Лео Гуида сообщил Daily Star, что «инопланетное существо» — это редкий гитарный скат, также известный как белопятнистая рыба-гитара. Гитарные скаты относятся к группе хрящевых рыб, известной как эласмобранши, в которую входят акулы и скаты.

«Австралия — настоящая "спасательная шлюпка" для этого вида», — объяснил Гуида. Он также добавил, что гитарные скаты находятся на грани исчезновения из-за сокращения их естественного ареала обитания, однако в водах Австралии они всё ещё могут чувствовать себя в безопасности благодаря специальным охранным мерам.

Сети австралийских траулеров оснащены специальными устройствами, которые позволяют рыбам клиновидной формы и черепахам избегать попадания в ловушку, что значительно снижает количество случаев гибели гитарных скатов в регионе. Тем не менее в других частях мира, включая Юго-Восточную Азию, эти существа продолжают находиться под угрозой. Ещё одна причина сокращения их численности — торговля акульими плавниками.

Находка на пляже Куиджи привлекла внимание к проблемам сохранения редких видов и необходимости усиления мер по их защите. Несмотря на пугающий и необычный внешний вид, гитарный скат — часть хрупкой экосистемы, нуждающейся в защите и сохранении.