Австралийские пляжи завалило трупами истощённых буревестников

На пляжи восточного побережья Австралии выбросило тысячи короткохвостых буревестников, предположительно, погибших из-за истощения. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщения о погибших пернатых поступили из разных регионов, включая Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Викторию. Тем не менее точное количество птиц, как и масштаб экологической катастрофы, определить пока сложно, отметила Лорен Роман, специалист по буревестникам из Института морских и антарктических исследований при Университете Тасмании.

Ситуацию также прокомментировала представительница научной группы Adrift Lab Дженнифер Лаверс. Она отметила, что подобные массовые случаи гибели морских птиц, отличающихся продолжительной жизнью, являются нетипичными. По её словам, вероятно, состояние выброшенных на берег буревестников свидетельствует о проблемах с поиском пищи.