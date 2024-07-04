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4 июля, 10:28

125 дельфинов выбросило на берег у Кейп-Кода в США, 13 из них погибли

125 дельфинов выбросило на берег у полуострова Кейп-Код в США. 100 млекопитающим помогли вернуться в океан. Однако около 13 погибли, сообщило издание The Independent.

Дельфинов выбросило на берег у Кейп-Кода в США. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / abc7chicago

Отмечается, что спасателям пришлось потрудиться, чтобы дотащить до воды огромное количество дельфинов по грязи, образовавшейся на берегу. Как сообщили в Международном фонде защиты животных, такой массовый выброс животных не фиксировали за все 26 лет работы организации.

На побережье Австралии выбросило около 160 дельфинов-гринд, из них 28 погибли
На побережье Австралии выбросило около 160 дельфинов-гринд, из них 28 погибли

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму более чем 200 дельфинов выкинуло на берег с начала года. Из них только девять были найдены живыми. По словам специалистов, это были китообразные следующих видов: афалины — 7%, белобочки — 16%, азовки — 66%, особи неуточнённого вида — 11%. Больше всего случаев гибели животных было выявлено в Севастополе.

Обложка ©

X / The Independent

Александра Мышляева
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