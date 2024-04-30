Более 200 дельфинов оказались выброшены на берег в Крыму с начала года

Специалисты в Крыму сообщили о более чем 200 случаях, когда дельфинов выкидывало на берег. Из них только девять были найдены живыми. Об этом пишет центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" в своём телеграм-канале.

Выброшенные на берег дельфины в Крыму. Фото © Telegram / Центр "Безмятежное море"

По словам представителей центра, с начала года было зафиксировано 226 случаев, половина из которых приходится на апрель. Это были китообразные следующих видов: афалины — 7%, белобочки — 16%, азовки — 66%, особи неуточнённого вида — 11%. Больше всего млекопитающих нашли в Севастополе (40%), Сакском районе и Евпатории (16%) и Феодосийском районе (11%).

Специалисты "Безмятежного моря" регулярно обследуют животных и проводят отбор исследовательского материала. Среди главных находок — кахексия, тяжёлые патологии, прилов в сети (ампутированные хвосты, травмы от объячеивания, верёвки на телах, проникающие ранения) и неонатальная смертность.

"Большая часть тел находится на продвинутой стадии разложения, что затрудняет определение причины гибели. Период с конца марта по май — ежегодно самое опасное время для черноморских дельфинов в связи с сезонным промыслом рыбы донными жаберными сетями", — сказано в тексте сообщения.