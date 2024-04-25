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25 апреля, 13:53

Наркодилер прогулялся по Сочи с мёртвым дельфином в руках и поплатился

МВД: В Сочи за прогулку с мёртвым дельфином задержали наркодилера из Подмосковья

В Сочи 40-летнего мужчину задержали после прогулки по улице с мёртвым дельфином. Правоохранители выяснили, что тушу по городу таскал наркодилер из Московской области. Он нашёл труп несчастного животного на пляже и понёс в квартиру, а видео с камеры наблюдения тут же разлетелось по соцсетям и привлекло внимание полицейских.

В Сочи за прогулку с мёртвым дельфином задержали наркодилера из Подмосковья. Видео © ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

По данным регионального главка МВД, мужчина находится в федеральном розыске за сбыт запрещённых веществ. Зачем ему понадобился погибший дельфин, ещё предстоит разобраться.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину по месту его временного проживания в Адлере. В настоящее время задержанный заключён под стражу. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска. Хотел полакомиться дельфином, а попал за решётку", — отметили в ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что в Приморском крае нашли застреленным краснокнижного амурского тигра. Тушу хищника обнаружили расчленённой. Животного подстрелили из ружья и добили ударом по голове.

Обложка ©

ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Никита Осипов
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