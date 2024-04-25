Наркодилер прогулялся по Сочи с мёртвым дельфином в руках и поплатился

В Сочи 40-летнего мужчину задержали после прогулки по улице с мёртвым дельфином. Правоохранители выяснили, что тушу по городу таскал наркодилер из Московской области. Он нашёл труп несчастного животного на пляже и понёс в квартиру, а видео с камеры наблюдения тут же разлетелось по соцсетям и привлекло внимание полицейских.

В Сочи за прогулку с мёртвым дельфином задержали наркодилера из Подмосковья. Видео © ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

По данным регионального главка МВД, мужчина находится в федеральном розыске за сбыт запрещённых веществ. Зачем ему понадобился погибший дельфин, ещё предстоит разобраться.