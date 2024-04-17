На пляже в Анапе нашли целое кладбище дельфинов 40 мёртвых краснокнижных дельфинов выбросило на пляж в Анапе 17 апреля, 15:23 3093 3093 40 мёртвых краснокнижных дельфинов выбросило на пляж в Анапе. Обложка © Telegram / Вячеслав Ревун

Около 40 мёртвых дельфинов обнаружил местный житель на пляже Анапы в пяти километрах от станицы Благовещенской. Он отметил, что данный вид морских обитателей занесён в Красную книгу.

40 мёртвых краснокнижных дельфинов выбросило на пляж в Анапе. Фото © Telegram / Вячеслав Ревун

"Станица Благовещенская. 17.04.2024. Тут просто кладбище дельфинов. А они афалины, занесены в Красную книгу России. Пять минут ходьбы — и ещё пять трупов. Просто думайте теперь, что с нашим морем", — написал горожанин в своём телеграм-канале.

По мнению очевидца, всему виной человек, который годами загрязнял природу и превратил море в непригодную для животных помойку. Региональные власти комментариев по этому поводу пока не давали.

А ранее Life.ru сообщал, что в России может полностью исчезнуть популяция каспийского тюленя. По заявлениям специалистов, нужно принять экстренные меры по восстановлению популяции, инициатива была направлена в Минприроды РФ и Росприроднадзор.

Авторы Александра Мышляева