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28 марта, 14:56

Китов призвали приравнять к людям в Новой Зеландии

Король новозеландского народа маори потребовал уравнять в правах людей и китов

Король коренного народа маори в Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII признал личностями китов и призвал предоставить им соответствующие права. Об этом сообщает портал Voxy. По его словам, подобные меры помогут защитить этот вид млекопитающих.

"Звук песни нашей прародительницы стал слабее, а среда её обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать сейчас. Декларация моря — это ореол защиты для нашего сокровища, наших предков — китов", указал король в своём выступлении.

Король маори 28 марта подписал декларацию, в которой утверждается, что киты, как и его народ, имеют атрибуты личности. Первый из них — мана, духовная сущность. Второй — маури, жизненная сила.

В документе также указано о необходимости признать китов "юридическими лицами с неотъемлемыми правами", а не просто частью природных ресурсов. Это означает, что млекопитающие смогут свободно передвигаться, развивать естественное поведение, "выражать свою уникальную культуру", процветать в здоровой окружающей среде и "быть свидетелями восстановления своей популяции". Составители документа хотят также создать морские охраняемые зоны для защиты китов.

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А ранее Life.ru писал, что в России может полностью исчезнуть популяция каспийского тюленя. Экологи заявили о необходимости принять экстренные меры по восстановлению популяции, инициатива была направлена в Минприроды РФ и Росприроднадзор.

Обложка ©

Unsplash / toddcravens

Дарья Нарыкова
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