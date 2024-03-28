Китов призвали приравнять к людям в Новой Зеландии

Король коренного народа маори в Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII признал личностями китов и призвал предоставить им соответствующие права. Об этом сообщает портал Voxy. По его словам, подобные меры помогут защитить этот вид млекопитающих.

"Звук песни нашей прародительницы стал слабее, а среда её обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать сейчас. Декларация моря — это ореол защиты для нашего сокровища, наших предков — китов", — указал король в своём выступлении.

Король маори 28 марта подписал декларацию, в которой утверждается, что киты, как и его народ, имеют атрибуты личности. Первый из них — мана, духовная сущность. Второй — маури, жизненная сила.

В документе также указано о необходимости признать китов "юридическими лицами с неотъемлемыми правами", а не просто частью природных ресурсов. Это означает, что млекопитающие смогут свободно передвигаться, развивать естественное поведение, "выражать свою уникальную культуру", процветать в здоровой окружающей среде и "быть свидетелями восстановления своей популяции". Составители документа хотят также создать морские охраняемые зоны для защиты китов.